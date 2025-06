El científico Gabriel Rabinovich advierte un "hostigamiento" a la ciencia: "El conocimiento tiene que ser cuidado por el Estado"

El reconocido científico argentino fue distinguido por la UNL. Puso el foco en "los jóvenes que no encuentran esperanzas para seguir haciendo ciencia acá, se van y no vuelven nunca más".

“Nuestra historia tiene que ver con 25 años de ciencia básica que no es aplicada, de ciencia que demuestra un descubrimiento desencadenado uno tras otro que permitió demostrar este mecanismo y esta estrategia”, explicó Rabinovich en diálogo con LT 10, en referencia al proceso que llevó al desarrollo de un anticuerpo con potencial terapéutico.

Subrayó que fue recién en una etapa avanzada del proceso cuando aparecieron interesados del sector privado: “Cuando demostramos el anticuerpo esto fue de interés para privados para poder invertir”.

Respaldo a la ciencia

El investigador sostuvo que el conocimiento generado en los laboratorios debe ser protegido por el Estado. “Hay un conocimiento que tiene que ser cuidado por el Estado porque no hay ningún otro que pueda cuidar a un particular”, afirmó.

Rabinovich destacó el respaldo que recibió su trabajo por parte de organismos públicos: “Nuestro trabajo fue contenido por el Conicet, por el ex Ministerio de Ciencia y Técnica, por la Agencia de Promoción Científica y Tecnológica”. Y remarcó la importancia de sostener una política de apoyo a largo plazo: “Para un país es muy importante cuidar y preservar algo que tanto costó, que es la ciencia argentina que nos caracteriza y nos permite mostrar en el mundo lo que nosotros hacemos”.

Con respecto al desarrollo de aplicaciones prácticas derivadas de investigaciones básicas, fue enfático: “Esto es un ejemplo de cómo puede aportar a la salud humana, porque estamos desarrollando a través de una empresa este anticuerpo que surgió de un descubrimiento de hace 30 años”. Y añadió: “Es una falacia pensar que cualquier privado en cualquier momento de un descubrimiento va a aportar porque nosotros lo vivimos”.

“Hay un momento de gestación de los descubrimientos que es la interacción entre el Estado y entre las fundaciones sin fines de lucro que es lo que permite salir adelante. Cuando uno tiene un producto el privado se acerca, pero no es al revés”, agregó.

Denunció hostigamiento a la comunidad científica

Finalmente, expresó su inquietud por el contexto actual: “A mí me genera mucha preocupación esto, porque no solo hay desfinanciación sino cierto hostigamiento a la comunidad científica que no tiene razón de ser”.

Concluyó con una reflexión dirigida al futuro del sistema científico nacional: “Creo que tiene que haber muchísimo más apoyo y yo pienso en los jóvenes que no encuentran esperanzas para poder seguir haciendo ciencia acá, se nos van y después no vuelven nunca más”.

Un referente mundial en inmunología

Gabriel Rabinovich es director del Laboratorio de Glicomedicina y del Programa de Glicociencias del Instituto de Biología y Medicina Experimental (IBYME), en la Ciudad de Buenos Aires, y es cofundador de Galtec, una empresa de base tecnológica que traslada sus descubrimientos a desarrollos biomédicos aplicables al tratamiento del cáncer y enfermedades autoinmunes.

Sus investigaciones, situadas en la intersección entre inmunología, glicobiología y oncología, propusieron nuevos paradigmas en el control del sistema inmune y vascular, y abrieron caminos para el desarrollo de estrategias terapéuticas innovadoras. La relevancia de su trabajo lo posicionó en la primera línea de la ciencia internacional.

Rabinovich también es investigador superior del CONICET, profesor titular plenario de Inmunología en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, miembro de múltiples academias científicas nacionales e internacionales, y autor de 325 publicaciones científicas. Participó de más de 400 conferencias en congresos de todo el mundo, dirigió decenas de tesis doctorales y registró 11 patentes a lo largo de su carrera.