El cruce entre Ortegoza y Zelarayán en Racing-Belgrano: la historia que encendió la pelea

La derrota de la Academia terminó con un fuerte encontronazo entre los mediocampistas. El enojo del capitán del Pirata tenía origen en una publicación de Instagram tras la eliminación en la Copa Argentina .

La caída de Racing por 2-0 ante Belgrano, en el Cilindro de Avellaneda, dejó mucho más que preocupación por el resultado. Cuando el partido llegaba a su final y los futbolistas se retiraban del campo, Ulises Ortegoza y Lucas Zelarayán protagonizaron un tenso cruce que terminó involucrando a integrantes de ambos planteles. Detrás de la discusión había una historia pendiente que se remontaba al enfrentamiento por la Copa Argentina.

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La publicación de Ortegoza que quedó en la memoria de Zelarayán

El origen del conflicto estuvo en los octavos de final de la Copa Argentina, cuando Racing eliminó a Belgrano. Después de aquella victoria, Ortegoza publicó una historia en Instagram con la frase “A cuarTos”. La letra T en mayúscula no fue casual: hacía referencia a su paso por Talleres, el clásico rival del conjunto cordobés.

El mediocampista, de 29 años, había disputado 148 partidos y marcado cuatro goles con la camiseta del Matador entre junio de 2022 y julio de 2026. Por eso, el mensaje fue interpretado como una provocación por parte de Zelarayán, quien no olvidó aquella publicación.

Tras la derrota de Racing en Avellaneda, el referente del Pirata aprovechó el encuentro para recriminarle el gesto. “Subí la historia ahora, cagón”, le lanzó a Ortegoza, en una discusión que rápidamente elevó la tensión entre los futbolistas.

Zelarayán pidió disculpas y reconoció que fue una calentura del momento

El intercambio derivó en un tumulto entre integrantes de ambos equipos mientras los jugadores abandonaban el terreno de juego. Aunque la situación generó momentos de tensión, finalmente se calmó y no pasó a mayores.

Luego del encuentro, Zelarayán explicó lo sucedido en diálogo con ESPN y reconoció que su reacción estuvo vinculada con el malestar que le había provocado aquella publicación. “Me había quedado dolido de la otra vez porque son calenturas del momento”, expresó.

El futbolista también pidió disculpas por lo ocurrido y remarcó que intenta mantener una actitud respetuosa con sus colegas y los hinchas. “Uno intenta ser respetuoso, no cargar a nadie”, sostuvo, antes de disculparse con los jugadores de Racing y sus simpatizantes.

Así, la derrota de la Academia quedó atravesada por un episodio que tuvo su origen fuera de la cancha, en una publicación que parecía una simple chicana futbolera, pero que siguió generando repercusiones hasta el nuevo enfrentamiento entre ambos equipos.