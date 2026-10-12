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El Kily González se ilusiona con ver a Messi e Inter Miami en la Copa Libertadores

Kily González se mostró a favor de una posible participación del equipo estadounidense en el certamen continental.

Ovación

Por Ovación

12 de octubre 2026 · 11:25hs
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El Kily González se ilusiona con ver a Messi e Inter Miami en la Copa Libertadores

La posibilidad de que Inter Miami, con Lionel Messi como principal figura, dispute la Copa Libertadores volvió a instalarse en el debate futbolístico. Consultado sobre esta iniciativa, Cristian González respaldó la idea y reconoció que conoce las gestiones que se vienen realizando desde hace tiempo para intentar concretarla. Para el Kily, la presencia del conjunto estadounidense en el torneo sudamericano sería una oportunidad especial, tanto por el atractivo deportivo como por la posibilidad de ver al capitán argentino competir por un título que todavía no consiguió.

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El Kily González respaldó la posibilidad de ver a Inter Miami en la Libertadores

El exfutbolista y entrenador se refirió a la chance de que el equipo de Miami participe de la máxima competencia de clubes de Sudamérica y dejó en claro que no se trata de una posibilidad que desconozca.

“No me sorprende, lo sabía, tengo entendido que se está buscando esa posibilidad hace varios años”, expresó el Kily durante una conferencia de prensa.

Sus declaraciones se sumaron a las repercusiones que genera la eventual participación de un equipo de la MLS en un torneo históricamente reservado para clubes sudamericanos. Aunque por el momento se trata de una posibilidad en discusión, la idea despierta expectativa por el impacto que podría tener en la competencia.

Messi, el gran atractivo detrás de una posible participación

Más allá de la novedad que significaría la presencia de Inter Miami, uno de los principales focos de atención estaría puesto en Lionel Messi. El capitán argentino nunca disputó la Copa Libertadores y su eventual participación representaría un atractivo especial para los hinchas y para el fútbol continental.

En ese sentido, González fue contundente al expresar su entusiasmo: “Nos encantaría, estaría buenísimo, es de los pocos títulos que le pueden faltar a Leo”.

Por ahora, la posibilidad de ver a Messi en la Libertadores continúa siendo una ilusión y no una participación confirmada. Sin embargo, el respaldo del Kily vuelve a poner sobre la mesa una idea que, de concretarse, podría convertirse en uno de los acontecimientos más resonantes del fútbol sudamericano.

Kily González Messi Copa Libertadores Inter Miami
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