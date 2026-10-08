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El desafío de Conmebol para Messi tras su despedida: jugar la Copa Libertadores

Alejandro Domínguez sorprendió al capitán argentino con una propuesta durante su despedida: disputar la Copa Libertadores.

Ovación

Por Ovación

8 de octubre 2026 · 13:20hs
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El desafío de Conmebol para Messi tras su despedida: jugar la Copa Libertadores

La despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina dejó una propuesta inesperada sobre la mesa. Alejandro Domínguez, presidente de Conmebol, aprovechó el encuentro con el capitán durante la noche del Monumental para plantearle un particular desafío: que vuelva a disputar la Copa Libertadores. El dirigente incluso le preguntó directamente si aceptaba, aunque Messi prefirió no responder.

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La propuesta que Domínguez le hizo a Messi

El encuentro entre ambos se produjo durante la jornada en la que Messi tuvo su último partido con la camiseta de la Selección Argentina. Mientras compartía el momento con el futbolista y su familia, Domínguez puso sobre la mesa una posibilidad que generó sorpresa.

“Creo que lo único que le falta es jugar la Libertadores”, sostuvo el presidente de Conmebol, haciendo referencia a una de las pocas grandes competencias que Messi todavía no conquistó a lo largo de su extraordinaria carrera.

Pero el dirigente fue un paso más allá y decidió convertir la frase en un desafío directo. “¿Me agarrás el desafío?”, le preguntó entre risas al delantero argentino.

La respuesta, sin embargo, nunca llegó. Messi escuchó la propuesta, pero eligió guardar silencio frente a la invitación de Domínguez.

¿Messi podría jugar nuevamente la Libertadores?

La posibilidad no surge de la nada. Desde hace tiempo, Conmebol analiza alternativas para ampliar el alcance de la Copa Libertadores y una de las opciones que se mencionó es el regreso de los equipos mexicanos al certamen continental.

A esa posibilidad se suma otra eventual modificación: que clubes de la MLS puedan participar de la competencia sudamericana. En ese escenario, la presencia de Messi en Inter Miami se convertiría naturalmente en uno de los grandes atractivos del torneo.

Por ahora, de todos modos, no existe una confirmación ni una propuesta formal para que el conjunto estadounidense dispute la Libertadores. Se trata de una posibilidad que se encuentra dentro de las conversaciones y especulaciones que rodean al futuro del certamen.

Messi, mientras tanto, acaba de cerrar su ciclo con la Selección Argentina de una manera inolvidable. Ante Benín, en el Monumental, fue protagonista del triunfo 3-0 con un gol de penal y dos asistencias.

Después de más de dos décadas con la Albiceleste, el capitán puso punto final a una etapa histórica. Ahora, la propuesta de Domínguez abrió una pregunta inesperada: ¿volverá Messi a jugar la Copa Libertadores?

Messi Conmebol despedida Copa Libertadores
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