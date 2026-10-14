El legado de "Roña" Castro: la otra pelea del campeón que eligió enfrentar el hambre

El histórico boxeador argentino, fallecido este miércoles a los 59 años, dejó una huella que fue más allá de sus conquistas deportivas.

Jorge “Roña” Castro supo ganarse un lugar en la historia del boxeo argentino a fuerza de golpes, resistencia y personalidad. Pero detrás de aquel personaje reconocido por sus hazañas deportivas existía otra faceta que, con el paso del tiempo, adquirió un protagonismo cada vez mayor: la de un hombre comprometido con quienes no tenían garantizado un plato de comida.

El excampeón mundial murió este miércoles a los 59 años. Su recorrido dejó grandes recuerdos sobre el cuadrilátero, aunque también una obra solidaria que se extendió por diferentes barrios del conurbano bonaerense. La experiencia de haber crecido entre necesidades fue determinante para que decidiera involucrarse directamente en la lucha contra el hambre.

La pandemia de coronavirus marcó un punto de inflexión. Con la actividad deportiva paralizada y numerosos boxeadores golpeados económicamente, Castro puso su gimnasio al servicio de quienes necesitaban ayuda. Allí organizó una olla popular que inicialmente buscaba darles una respuesta a los deportistas, pero que rápidamente comenzó a recibir a familias y vecinos.

La iniciativa superó las primeras expectativas y se convirtió en una red de asistencia que fue creciendo con el tiempo. El excampeón entendió que la necesidad no distinguía profesiones ni condiciones sociales y que, en medio de la crisis, muchas personas que antes podían sostenerse por sus propios medios habían quedado en una situación vulnerable.

Una ayuda que llegó a los barrios más necesitados

El trabajo de Castro se extendió a lugares como Villa Fiorito y Temperley. Además de sostener sus propios espacios, colaboraba con otros comedores y recibía solicitudes de ayuda de distintos municipios, entre ellos Almirante Brown y Ezeiza.

Su intención era ampliar esa estructura. En octubre de 2025, había anunciado que proyectaba abrir un nuevo comedor en Morón, con el objetivo de asistir a unas 500 personas. La iniciativa respondía a una demanda que no dejaba de aumentar y que, según contaba, se modificaba con el paso de los meses.

Uno de los aspectos que más lo impactó fue la creciente presencia de jubilados entre quienes se acercaban a buscar alimentos. La falta de recursos para afrontar los gastos cotidianos empujaba a personas mayores a recurrir a una asistencia que muchas veces nunca habían necesitado.

“Ahora no vienen los pibes, viene la gente grande, personas de 70 años que se ponen a llorar porque se jubilaron y no le alcanza la plata”, había expresado al describir esa realidad.

Las cifras de su tarea también mostraban la dimensión del problema. Castro pasó de repartir 80 bolsones de alimentos por semana a entregar 100, con productos esenciales como arroz, polenta, aceite, azúcar, yerba, tomate y legumbres. La distribución estaba pensada especialmente para que las familias pudieran resolver las comidas durante los fines de semana.

“Todos los días viene gente nueva. Pero las familias son de seis personas. Y bueno, un plato de comida no se le niega a nadie”, afirmaba.

Para mantener el funcionamiento de los comedores, recurrió a aportes personales, donaciones de particulares, empresarios y productores, además de la colaboración del Ministerio de Desarrollo Social bonaerense. También recibió alimentos desde Santa Fe y Tucumán, junto con contribuciones de una fábrica de Quilmes. La Fundación Locomotora Castro y la Asociación Civil El Roña Castro acompañaron ese trabajo.

Del hambre en su infancia a la decisión de ayudar

La sensibilidad de Castro frente a la pobreza no surgió de una experiencia ajena. Su propia historia estuvo atravesada por las dificultades. Nacido en Caleta Olivia, Santa Cruz, el exboxeador había relatado en distintas oportunidades los momentos de hambre y frío que vivió durante su niñez.

Esas vivencias explicaban, en buena medida, por qué decidió involucrarse de manera directa y por qué solía cuestionar a los dirigentes políticos por las respuestas insuficientes ante las necesidades sociales.

“A mí no me lo puede contar ningún político, yo hago lo que deberían hacer ellos”, había dicho al referirse a su compromiso con las personas que necesitaban asistencia.

Su postura también lo llevó a protagonizar cruces con funcionarios nacionales. Entre ellos, mencionó un enfrentamiento con la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, en medio de sus reclamos por la situación de quienes no tenían recursos para alimentarse.

Mucho antes de convertirse en una referencia de la asistencia social, Castro había alcanzado la gloria deportiva. En 1994 consiguió uno de los triunfos más importantes de su carrera al vencer al estadounidense Reggie Johnson en Buenos Aires y conquistar el campeonato mundial de los medianos.

Aquel logro quedó grabado en la historia del deporte argentino. Sin embargo, su legado también se construyó lejos de los reflectores, en los espacios donde la urgencia era cotidiana y la ayuda se medía en alimentos y platos servidos.

“Mientras que podamos ayudar, ayudamos”, era una de las frases con las que resumía su manera de entender la solidaridad. Tras su muerte, el recuerdo del “Roña” Castro queda asociado tanto a sus noches de gloria en el boxeo como a una tarea que buscó aliviar las dificultades de quienes más lo necesitaban.