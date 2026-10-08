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El próximo Superclásico ya tiene fecha: cuándo vuelven a enfrentarse Boca y River

El superclásico del fútbol argentino, ya tiene día, horario y escenario confirmado. Boca recibirá a River el 1° de noviembre por el Torneo Clausura.

Ovación

Por Ovación

8 de octubre 2026 · 09:42hs
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El próximo Superclásico ya tiene fecha: cuándo vuelven a enfrentarse Boca y River

El próximo Superclásico del fútbol argentino ya tiene todos sus detalles definidos. La Liga Profesional confirmó la programación de las próximas jornadas del Torneo Clausura y estableció que Boca recibirá a River el domingo 1° de noviembre, desde las 15, en la Bombonera.

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Boca y River ya conocen sus partidos previos

El encuentro llegará en un momento determinante de la temporada, con ambos equipos buscando cerrar el año de la mejor manera y con objetivos importantes en la tabla anual. Además de la pelea por los puestos de arriba, el resultado puede tener incidencia directa en la clasificación a las copas internacionales. Antes de volver a encontrarse en el Superclásico, los dos gigantes tendrán un compromiso correspondiente a la fecha 14 del campeonato.

Boca visitará a Independiente el domingo 25 de octubre desde las 17, en el estadio Libertadores de América. Ese mismo día, River será local ante Racing, con el encuentro programado para las 19.15 en el Monumental.

De esta manera, ambos equipos llegarán al duelo de la Bombonera con una semana completa de recuperación. En ese aspecto, los dos contarán con condiciones similares para preparar el partido más importante de la fecha.

La agenda, sin embargo, será algo más exigente para el conjunto de La Ribera debido a su participación en la Copa Sudamericana. Boca deberá afrontar la serie de semifinales ante Vasco da Gama, por lo que tendrá un calendario cargado durante octubre.

El último Superclásico y una nueva historia

El antecedente más reciente entre Boca y River se produjo el 19 de abril de 2026, durante el Torneo Apertura. En aquella oportunidad, el Xeneize se impuso 1-0 en el Monumental gracias a un gol de penal convertido por Leandro Paredes.

Varios meses después, el escenario será diferente y también habrá modificaciones importantes en ambos planteles.

Los dos equipos atravesaron cambios en sus cuerpos técnicos. Claudio Úbeda y Eduardo Coudet ya no están al frente de Boca y River, respectivamente, mientras que Rodolfo Arruabarrena y Leonardo Ponzio asumirieron los nuevos ciclos.

También será una oportunidad especial para varios futbolistas que todavía no tuvieron la posibilidad de disputar el partido más importante del fútbol argentino.

Entre ellos aparecen nombres como Nicolás Otamendi, Leonel Flores, Thiago Almada, Ángel Correa y Leandro Lozano, quienes podrían vivir su primer Superclásico desde dentro del campo de juego.

El duelo del 1° de noviembre tendrá además un condimento extra por el momento de la temporada. Con la definición del Clausura cada vez más cerca y la tabla anual como otro objetivo central, Boca y River llegarán a la Bombonera sabiendo que habrá mucho más que orgullo en juego.

La Liga Profesional ya puso fecha y hora. Ahora resta esperar para conocer cómo llegarán ambos equipos a una nueva edición del partido que paraliza al fútbol argentino.

Superclásico Boca River
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