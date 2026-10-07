Paredes, en duda para Instituto: Arruabarrena evalúa darle descanso al capitán de Boca

El capitán del Xeneize podría comenzar en el banco este viernes ante la Gloria, luego de una exigente seguidilla y con nuevos desafíos por delante.

Boca analiza cuidar a Leandro Paredes para el compromiso de este viernes frente a Instituto, por la duodécima fecha del Torneo Clausura. El mediocampista viene acumulando una importante cantidad de minutos desde su regreso del Mundial y arrastra una molestia que le impidió estar siempre al ciento por ciento. Arruabarrena evalúa preservarlo para lo que viene.

El partido ante Instituto aparece en un contexto particular para Boca. El equipo necesita seguir sumando en la pelea por la tabla anual, donde se encuentra apenas dos puntos por debajo de Independiente Rivadavia, cuando restan cinco jornadas para el cierre.

Sin embargo, la proximidad de compromisos de mayor exigencia lleva al cuerpo técnico a pensar en administrar las cargas. Boca tendrá por delante las semifinales de la Copa Sudamericana ante Vasco da Gama y, además, durante octubre volverá a afrontar una agenda con encuentros entre semana.

Paredes es uno de los futbolistas que más participación tuvo desde su regreso a la actividad después de disputar el Mundial con la Selección argentina. En este período acumuló 14 apariciones y solamente estuvo ausente en cinco encuentros.

En algunos de esos partidos, su ausencia respondió a decisiones del entrenador para darle descanso al equipo. También quedó afuera por inconvenientes físicos en el clásico ante Racing y en la revancha frente a Recoleta.

La situación actual pasa por una molestia que el mediocampista viene arrastrando. Si bien pudo continuar jugando y mostró un buen nivel en sus últimas presentaciones, no logró trabajar en plenitud y eso incluso modificó algunas de sus funciones dentro del equipo.

Las alternativas que analiza el entrenador

Si finalmente Paredes comienza el encuentro ante Instituto entre los suplentes, Arruabarrena deberá definir quién ocupará su lugar en el mediocampo. Una de las opciones que aparece con mayor fuerza es Camilo Rey Domenech, quien ya dejó atrás el desgarro que sufrió a comienzos de septiembre.

Otra posibilidad contempla un mediocampo con Milton Delgado y Williams Alarcón, acompañado por Santiago Ascacibar con mayor libertad para adelantarse unos metros.

También existe la chance de que Carlos Palacios tenga participación en esa zona. El chileno volvió a sumar minutos recientemente y tuvo buenos ingresos frente a San Lorenzo y Racing. De todos modos, por sus características, aparece como una alternativa más directa para reemplazar a Alan Velasco, quien sufrió un desgarro en el aductor izquierdo.

En tanto, Rodrigo Battaglia podría regresar a una convocatoria después de un largo período. El mediocampista tiene posibilidades de ocupar un lugar entre los relevos y, si el desarrollo del encuentro lo permite, volver a sumar minutos ante el conjunto de Alta Córdoba.

La decisión definitiva todavía no está tomada, pero el escenario apunta a que Paredes podría tener una jornada diferente. Después de un semestre de mucha exigencia, Boca busca evitar que el desgaste de su capitán se transforme en un problema mayor justo cuando comienza una etapa decisiva de la temporada.

Por eso, la posibilidad de que el referente futbolístico del Xeneize no sea titular ante Instituto toma fuerza. La prioridad estará puesta en que llegue en las mejores condiciones a los compromisos que Boca tendrá por delante, especialmente a la serie internacional ante Vasco da Gama.