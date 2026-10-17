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Enrique Cesana destacó los valores y la identidad del proyecto de las Selecciones Juveniles argentinas

El coordinador juvenil de la AFA participó del Congreso de Fútbol Formativo de Unión, donde analizó el trabajo de los seleccionados, la continuidad de Scaloni y la lista para el Mundial Sub 17.

Ovación

Por Ovación

17 de octubre 2026 · 12:52hs
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Enrique Cesana destacó los valores y la identidad del proyecto de las Selecciones Juveniles argentinas

Enrique Cesana, coordinador de las Selecciones Juveniles argentinas, estuvo presente en el III Congreso de Fútbol Formativo de Unión y compartió detalles del proyecto deportivo que se desarrolla desde 2017. Durante su exposición, destacó la conexión entre los cuerpos técnicos, se refirió al futuro de Lionel Scaloni y explicó los criterios que orientan las convocatorias, con especial atención a la formación humana.

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Un proyecto basado en la identidad y el trabajo conjunto

Al referirse al proceso iniciado en 2017, Cesana resaltó la afinidad entre los integrantes de los distintos cuerpos técnicos y la construcción de una identidad compartida. “Nuestro proyecto comenzó en 2017, los que son cabeza del cuerpo técnico, Scaloni, Aimar, Samuel, son todos amigos, tienen la misma filosofía”, señaló. Además, subrayó el aporte de Pablo Aimar y la importancia del sentido de pertenencia que se consolidó dentro de la Selección.

En relación con la continuidad del entrenador del combinado mayor, el coordinador expresó su deseo de que el ciclo siga adelante: “Ojalá que Lionel Scaloni siga, es lo que esperamos todos”.

Mundial Sub 17 y la importancia de los valores

Sobre la conformación del plantel argentino para el Mundial Sub 17 de Qatar, Cesana explicó que todavía restan resolver algunas convocatorias. “La Lista para el mundial sub 17 de Catar, falta definirse los 3 o 4 jugadores finales, hay que afinar un poco algunas cosas, pero más o menos los jugadores base están”, afirmó.

Por último, remarcó que la capacidad técnica debe ir acompañada de una conducta acorde con los principios del seleccionado. “Se tienen que sentir cómodos con la pelota, que no les queme, es la principal característica que buscamos”, sostuvo. Y concluyó con un mensaje sobre la formación integral: “Queremos que respeten esos valores”.

Enrique Coordinador juveniles
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