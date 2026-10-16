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Diego Placente pasó por Unión y reveló las claves para formar a los futuros talentos de la Selección

Diego participó del III Congreso de Fútbol Formativo de Unión y explicó cómo trabajan para potenciar a los jugadores.

Ovación

Por Ovación

16 de octubre 2026 · 14:48hs
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Diego Placente participó del III Congreso de Fútbol Formativo organizado por Unión.

Diego Placente participó del III Congreso de Fútbol Formativo organizado por Unión.

Diego Placente visitó Unión y formó parte del III Congreso de Fútbol Formativo, donde compartió detalles sobre el trabajo que realizan las selecciones juveniles argentinas. El entrenador destacó el nivel competitivo de los futbolistas del país, el crecimiento de la infraestructura de los clubes y la importancia de encontrar un equilibrio entre la búsqueda de resultados y la formación de nuevos talentos.

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Placente destacó el nivel del fútbol juvenil argentino

Durante su paso por la institución rojiblanca, el entrenador explicó cómo trabajan para identificar a los jugadores con condiciones para representar al país y ayudarlos a seguir creciendo. “Elegimos los jugadores que nos gustan y, a partir de ahí, tratamos de ver qué pueden mejorar para estar en la Selección”, expresó.

Placente valoró el presente de las divisiones formativas argentinas y remarcó los avances que experimentaron los clubes en materia de infraestructura durante los últimos años. “El fútbol juvenil de la Argentina es muy bueno, es muy competitivo y creció mucho en infraestructura en los últimos años de los clubes”, señaló.

Sin embargo, también puso el foco en una cuestión central: la necesidad de que la competencia no desplace el propósito formativo. En esa línea, advirtió que los resultados no deben convertirse en el único objetivo de los equipos que trabajan con futbolistas en desarrollo.

“Siendo tan competitivos, no hay que olvidarse de que no solamente sirve ganar”, sostuvo el entrenador, quien consideró que encontrar ese equilibrio es fundamental para que los jóvenes puedan desarrollar todo su potencial.

El diálogo con la Selección Mayor, una pieza fundamental

Otro de los aspectos que resaltó Placente fue la relación entre los cuerpos técnicos de las categorías juveniles y la Selección Mayor. El entrenador destacó la satisfacción que genera ver a futbolistas que realizaron ese recorrido llegar al equipo principal de la Argentina.

“Siempre nos pone contentos cuando un chico que pasó por Juveniles está en la Mayor”, manifestó. Además, remarcó la importancia de mantener una comunicación fluida entre los integrantes de ambos cuerpos técnicos para realizar un seguimiento más completo de los jugadores.

“Siempre tenemos un buen diálogo”, afirmó Placente, quien también destacó el conocimiento que comparten sobre los futbolistas que integran las selecciones formativas.

La presencia del entrenador en el III Congreso de Fútbol Formativo de Unión permitió conocer de cerca los criterios que orientan la preparación de las futuras generaciones del seleccionado nacional, con una mirada que combina la competitividad, el desarrollo individual y el trabajo coordinado entre los distintos niveles.

Diego Placente Unión Fútbol Congreso
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