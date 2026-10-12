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Escándalo en el Federal A: tres expulsados, golpes y una semifinal que terminó con intervención policial

Cipolletti venció 1-0 a Alvarado en Río Negro por la ida de las semifinales, en un partido atravesado por peleas, agresiones y fuertes incidentes dentro y fuera del campo.

Ovación

Por Ovación

12 de octubre 2026 · 10:08hs
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Escándalo en el Federal A: tres expulsados, golpes y una semifinal que terminó con intervención policial

La semifinal de ida del Federal A entre Cipolletti y Alvarado quedó marcada por la violencia y los graves incidentes que protagonizaron jugadores, integrantes de los cuerpos técnicos y efectivos de seguridad. El conjunto rionegrino ganó 1-0 en La Visera de Cemento, pero el resultado pasó a un segundo plano tras una sucesión de expulsiones, golpes y escenas de tensión.

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Peleas, tres tarjetas rojas y un futbolista que cayó de la camilla

Uno de los episodios más impactantes tuvo como protagonista a Facundo Centurión, defensor de Alvarado, quien sufrió una lesión tras un encontronazo con Federico Acevedo. Mientras era trasladado hacia los vestuarios en una camilla y con un cuello ortopédico, se desató una gresca cerca de uno de los córners y el futbolista terminó cayéndose en medio del tumulto.

El conflicto había comenzado durante el primer tiempo, cuando Acevedo le propinó un codazo a Centurión dentro del área. El árbitro Fernando Rekers decidió expulsar a ambos jugadores, una determinación que generó fuertes reclamos y aumentó la tensión entre los protagonistas.

La situación también involucró al banco visitante: Pablo Martel, entrenador de Alvarado, recibió la tarjeta roja y tuvo que retirarse escoltado por efectivos policiales. Además, desde las tribunas arrojaron dos zapatillas hacia el árbitro, que necesitó protección en medio de los incidentes.

En el complemento llegó otra expulsión para el conjunto marplatense. Germán Sosa, quien había ingresado desde el banco de suplentes, golpeó con el codo a Cristian González y luego le dio una trompada en el rostro cuando el defensor estaba tendido en el césped. Rekers lo expulsó inmediatamente y Alvarado quedó con nueve futbolistas.

Cipolletti ganó y buscará cerrar la serie en Mar del Plata

En medio de un encuentro desbordado por los incidentes, el arbitraje también quedó bajo la lupa por una infracción de Víctor Manchafico sobre Santiago Gutiérrez. El jugador visitante avanzaba con posibilidades de quedar mano a mano, pero el juez solamente mostró una tarjeta amarilla, lo que provocó nuevas protestas del equipo dirigido por Martel.

En lo futbolístico, Cipolletti aprovechó la superioridad numérica y encontró el gol de la victoria. Después de varias intervenciones importantes de Emanuel Bilbao, Brandon Obregón recuperó la pelota tras un error de Tomás Federico y envió un centro que Cristian González conectó de cabeza para establecer el 1-0 definitivo.

La revancha se disputará la próxima semana en el estadio José María Minella de Mar del Plata. Alvarado deberá ganar para avanzar, mientras que Cipolletti tendrá la ventaja de poder clasificarse con un empate. Además del resultado, las posibles sanciones disciplinarias serán un factor importante para una serie que quedó envuelta en un escándalo.

Federal A Alvarado
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