Huracán y Gimnasia se juegan puntos decisivos en la lucha por los playoffs del Clausura

El Globo y el Lobo llegan con 19 unidades y se medirán este jueves desde las 20 en Parque Patricios, en un choque determinante para sus aspiraciones de avanzar de fase.

La Zona B del Torneo Clausura tendrá un cruce de alto impacto este jueves 15 de octubre. Huracán recibirá a Gimnasia y Esgrima La Plata en el estadio Tomás Adolfo Ducó, desde las 20, con la necesidad de sumar para sostenerse entre los ocho clasificados. Ambos acumulan 19 puntos y llegan con objetivos similares, aunque con realidades diferentes.

Huracán busca recuperarse en Parque Patricios

El conjunto dirigido por Diego Martínez intentará dejar atrás el traspié frente a Barracas Central y aprovechar la localía para fortalecer sus posibilidades de clasificación. El Globo se encuentra en el quinto lugar de su grupo y necesita volver a ganar para no comprometer su posición en la recta final de la fase regular.

En su última presentación, el equipo cayó por 2-0 ante el Guapo, con Norberto Briasco como autor de ambos tantos. La derrota significó el cierre de una seguidilla de seis encuentros sin perder, una racha que le había permitido mantenerse en la pelea por los primeros puestos.

Además de su campaña en el Clausura, Huracán tiene otro objetivo en el horizonte: conseguir un boleto para una competencia continental. Con 41 puntos en la tabla anual, el equipo de Parque Patricios busca acercarse a los lugares que otorgan la clasificación a la Copa Sudamericana.

Gimnasia quiere volver al triunfo y sostener su lugar entre los ocho

Del otro lado estará el equipo platense, que también suma 19 unidades y ocupa la sexta posición de la Zona B. El conjunto conducido por Ariel Pereyra llegará al Ducó con la intención de terminar con una serie de cuatro igualdades consecutivas y conseguir una victoria que le permita tomar aire en la tabla.

En su presentación anterior, Gimnasia empató 1-1 frente a Atlético Tucumán en el Bosque. El visitante se había adelantado con un tanto de Lautaro Godoy a los 38 minutos del segundo tiempo, pero Marcelo Torres convirtió un penal en tiempo de descuento y rescató un punto para el Lobo.

En paralelo, el conjunto de La Plata también mira la clasificación acumulada de la temporada. Con 45 puntos, se encuentra en la pelea por ingresar a la próxima Copa Sudamericana, por lo que sumar en Parque Patricios será importante para sus aspiraciones.

El antecedente más reciente

El último enfrentamiento entre ambos se produjo en el Torneo Apertura 2026, cuando Huracán consiguió una contundente victoria por 3-0 en territorio platense. Ahora, el Globo intentará repetir ese resultado ante su gente, mientras que Gimnasia buscará cambiar la historia y llevarse tres puntos de una cancha exigente.

Las posibles formaciones

Huracán: Hernán Galíndez; Lucas Blondel, Fabio Pereyra, Máximo Palazzo, César Ibáñez; Rodrigo Fernández Cedrés, Facundo Waller; Juan Bisanz, Facundo Kalinger, Óscar Cortés; Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez.

Gimnasia: Nelson Insfrán; Bautista Barros Schelotto, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Matías Melluso; Maximiliano Zalazar, Ignacio Miramón, Ignacio Fernández, Lucas Janson; Agustín Colazo y Agustín Auzmendi. DT: Ariel Pereyra.

Horario, estadio y transmisión

El encuentro correspondiente a la fecha 13 del Torneo Clausura se disputará este jueves 15 de octubre a las 20, en el estadio Tomás Adolfo Ducó, ubicado en Parque Patricios. Nicolás Ramírez será el árbitro principal y Maximiliano Macheroni estará a cargo del VAR. La transmisión estará a cargo de TNT Sports.

Con la posibilidad de afirmarse en puestos de clasificación y mejorar su ubicación en la tabla anual, Huracán y Gimnasia afrontarán un duelo que puede resultar determinante para sus aspiraciones en el campeonato.