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Independiente Rivadavia dejó escapar el triunfo ante Tigre y perdió la cima de la Tabla Anual

La Lepra ganaba 2-1 en Mendoza, pero Manuel Fernández marcó el empate en el descuento y le impidió al equipo de Alfredo Berti mantenerse en lo más alto de la clasificación anual.

Ovación

Por Ovación

17 de octubre 2026 · 20:18hs
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Independiente Rivadavia dejó escapar el triunfo ante Tigre y perdió la cima de la Tabla Anual

Independiente Rivadavia no pudo cerrar una tarde que parecía favorable y terminó repartiendo puntos con Tigre por la fecha 13 del Torneo Clausura. El conjunto mendocino se imponía 2-1, pero recibió el empate en tiempo adicionado y dejó escapar una victoria que le habría permitido sostener el liderazgo de la Tabla Anual, luego de la goleada sufrida ante Rosario Central.

LEER MÁS: Independiente Rivadavia recibe a Tigre con la obligación de recuperarse y defender la cima anual

La Lepra tuvo las mejores chances, pero no logró despegarse

El equipo de Alfredo Berti tomó la iniciativa durante la primera etapa y encontró la ventaja a los 20 minutos, cuando Matías Fernández sorprendió con un remate desde afuera del área. Sin embargo, Tigre reaccionó rápidamente y alcanzó la igualdad a los 26, a través de Alan Barrionuevo, quien conectó de cabeza un córner ejecutado por Jabes Saralegui.

Independiente Rivadavia estuvo cerca de recuperar la ventaja antes del descanso. Luciano Gómez estrelló un disparo en el travesaño y, poco después, Fabrizio Sartori cabeceó contra el poste. En el rebote, Joaquín Laso despejó sobre la línea y Barrionuevo completó la acción defensiva para sostener el 1-1.

En el complemento, el local volvió a ponerse arriba a los 52 minutos. José Florentín presionó, recuperó la pelota tras una serie de errores en la salida de Tigre y definió con un remate firme para establecer el 2-1.

Tigre golpeó en el descuento y le quitó la punta

Con la ventaja a favor, Independiente Rivadavia dispuso de oportunidades para ampliar la diferencia, pero no consiguió liquidar el encuentro. Matías Reali estuvo cerca con un intento que pasó por encima del travesaño, mientras que Tigre buscó mantenerse en partido y fue creciendo en el tramo final.

Cuando el triunfo mendocino parecía consumado, llegó el golpe visitante. A los 90+2 minutos, Federico Álvarez asistió a Manuel Fernández, quien definió de zurda dentro del área y decretó el 2-2 definitivo.

El empate dejó un sabor amargo para la Lepra, que no pudo sostener la ventaja y cedió terreno en la Tabla Anual. Tigre rescató un punto sobre el cierre y le impidió al conjunto de Berti consolidarse en la cima, en un desenlace que volvió a poner en evidencia el costo de no cerrar los partidos.

Independiente Rivadavia
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