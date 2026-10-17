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Independiente Rivadavia recibe a Tigre con la obligación de recuperarse y defender la cima anual

La Lepra jugará este sábado desde las 17.30 en el Bautista Gargantini por la fecha 13 del Clausura. Tras la goleada sufrida ante Central, buscará recuperarse frente a un Matador que acumula cinco caídas seguidas.

Ovación

Por Ovación

17 de octubre 2026 · 10:58hs
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Independiente Rivadavia recibe a Tigre con la obligación de recuperarse y defender la cima anual

Independiente Rivadavia afrontará este sábado un compromiso importante ante Tigre, por la decimotercera fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2026. Desde las 17.30, en el estadio Bautista Gargantini, el conjunto mendocino intentará dejar atrás la dura derrota frente a Rosario Central y sostener su lugar de privilegio en la tabla anual, ante un rival que atraviesa una racha negativa.

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La Lepra quiere dar vuelta la página y sostener su liderazgo

El equipo dirigido por Alfredo Berti llega a este encuentro después de sufrir un duro golpe en Rosario, donde cayó por 5-0 ante Central. El resultado encendió la necesidad de una reacción inmediata, especialmente porque el campeonato ingresa en su tramo decisivo y cada punto puede resultar determinante para los objetivos del club.

Independiente Rivadavia suma 52 unidades en la tabla anual y buscará conservar el primer puesto para cerrar la temporada en lo más alto de la clasificación acumulada, una posición que le permitiría aspirar a nuevos desafíos deportivos durante 2027.

En el Clausura, en tanto, la Lepra reúne 18 puntos y ocupa el octavo lugar de la Zona B, dentro de los puestos de clasificación a los playoffs. Con cuatro jornadas por delante para el cierre de la fase regular, el conjunto mendocino necesita sumar para afianzarse entre los equipos que avanzarán a la siguiente instancia.

Para este partido, Berti no podrá contar con el delantero Alex Arce, quien deberá cumplir una fecha de suspensión luego de haber sido expulsado en la derrota frente al Canalla. Su ausencia obligará al entrenador a reorganizar las alternativas ofensivas para intentar recuperar la eficacia.

Tigre llega en crisis y buscará frenar su caída en Mendoza

El panorama del Matador es diferente. El conjunto dirigido por Diego Dabove atraviesa una racha de cinco derrotas consecutivas y viene de perder por 2-1 frente a Banfield en condición de local.

Con 12 puntos, Tigre se ubica en el duodécimo puesto de la Zona B y necesita cortar cuanto antes la serie negativa para recuperar terreno en la competencia. La visita al Gargantini representa una prueba exigente, tanto por el presente del rival como por la necesidad de encontrar respuestas futbolísticas.

En ese contexto, Independiente Rivadavia intentará aprovechar la localía para volver a sumar de a tres, mientras que el equipo de Victoria buscará cambiar la dinámica y conseguir un resultado que le permita recuperar confianza.

Independiente Rivadavia vs. Tigre: probables formaciones y datos del partido

Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Luciano Gómez, Leonard Costa, Iván Villalba, Sheyko Studer, Juan Manuel Elordi; Luis Sequeira, José Florentín y Matías Fernández; Matías Reali y Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti.

Tigre: Felipe Zenobio; Valentín Moreno, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo y Federico Álvarez; Tiago Serrago, Santiago González, Bruno Leyes y Jabes Saralegui; Jerónimo Dómina e Ignacio Russo. DT: Diego Dabove.

  • Torneo: Clausura 2026, fecha 13 de la Zona B.

  • Día: sábado 17 de octubre.

  • Hora: 17.30.

  • Estadio: Bautista Gargantini.

  • Árbitro: Nazareno Arasa.

  • VAR: Sebastián Habib.

  • TV: TNT Sports.

  • Radio: Radio Nihuil.

Independiente Rivadavia Clausura Tigre
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