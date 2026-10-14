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La reserva de Colón perdió ante Independiente Rivadavia y no despega del fondo

La reserva de Colón sumó otra decepción en el Clausura Proyección al perder como local 4-1 contra Independiente Rivadavia por la fecha 13 de la zona B

Ovación

Por Ovación

14 de octubre 2026 · 17:17hs
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La reserva de Colón perdió ante Independiente Rivadavia y no despega del fondo

Prensa Colón

La reserva de Colón atraviesa un presente complicado y no logra cambiar la tendencia. Este miércoles, sufrió una nueva derrota en el Clausura Proyección: perdió 4-1 frente a Independiente Rivadavia de Mendoza, en condición de local, por la fecha 13 de la Zona B.

El resultado profundizó el mal momento de los juveniles, que después de celebrar la victoria en el clásico santafesino encadenaron tres derrotas consecutivas. La reacción que parecía posible tras aquel triunfo no llegó y el equipo volvió a quedar expuesto por las dificultades para sostener resultados.

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Con esta caída, el conjunto conducido por Miguel Robledo permanece con ocho unidades, producto de dos victorias, dos empates y nueve derrotas. La campaña lo mantiene en la parte baja de la tabla, apenas dos puntos por encima de Ferro, que ocupa el último lugar de la zona.

En medio de este escenario, Robledo finalmente continuará al frente del equipo hasta el final del certamen. El desafío será encontrar respuestas en las fechas restantes para cortar la racha negativa y cerrar la competencia con mejores sensaciones. La próxima oportunidad llegará el miércoles 21 de octubre, cuando Colón visite precisamente a Ferro, desde las 15.

Formaciones de Colón e Independiente Rivadavia

Colón

Independiente Rivadavia

Colón Reserva Independiente Rivadavia
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