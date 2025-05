Jornada positiva para los equipos de la USR en el Regional

En Fisherton, con el arbitraje del santafesino Emilio Traverso, Estudiantes de Paraná cayó frente a Jockey Club de Rosario en Fisherton por 21 a 14. De este modo, el elenco albinegro dejó el invicto en Fisherton, pero conversan la punta del certamen. Para los Gitanos, en el primer tiempo hubo un try de Alejandro Molinas y uno de Justo Barcojo, más dos conversiones y un penal de Genaro Giombi. En el complemento, Genaro Giombi marcó tres penales y una conversión, más un try de Emiliano Salazar.

rugby torneo regional del litoral cuarta fecha 2.jpg El full back local, Santiago Mendicino, fue el autor de veinte puntos en el triunfo ante GER. Gentileza Franco Perego

En el sur de la provincia de Santa Fe, Old Resian superó en calidad de visitante a Jockey Club de Venado Tuerto por 40 a 27. En la oportunidad quedó libre el Paraná Rowing Club. Las posiciones quedaron del siguiente modo: Estudiantes de Paraná 15; Jockey Club de Rosario 14; CRAI 13; Old Resian y Santa Fe Rugby 12; Duendes 8; Rowing y Gimnasia y Esgrima de Rosario 6; Jockey Club de Venado Tuerto 0. En la próxima fecha se medirán Gimnasia y Esgrima con CRAI, Duendes con Jockey Club de Rosario, Estudiantes con Jockey de Venado Tuerto y Old Resian con el Paraná Rowing Club, quedando libre Santa Fe Rugby.

Tilcara fue impiadoso con los matemáticos. En el quincho de la ruta 18, en Sauce Montrull, Tilcara de Paraná derrotó con claridad a Logaritmo por 69 a 7, mientras que en la ciudad de Rafaela, CRAR le ganó a Provincial por 32 a 26. En barrio Las Delicias de Rosario, Universitario doblegó a Alma Juniors de Esperanza por 39 a 21, y en la provincia de Buenos Aires, Caranchos derrotó a Gimnasia de Pergamino 39 a 14. En la oportunidad quedó libre Universitario de Santa Fe. Las posiciones quedaron así: Universitario (R) 20, Tilcara 15, Alma Juniors de Esperanza y Caranchos 11; CRAR de Rafaela 7; Logaritmo 6, Universitario de Santa Fe y Provincial de Rosario 5; Gimnasia de Pergamino 4. En la próxima fecha jugarán Provincial con Tilcara, Logaritmo con Uni de Rosario, Alma Juniors de Esperanza con Gimnasia de Pergamino, y Caranchos con Universitario de Santa Fe.

rugby torneo regional del litoral cuarta fecha 3.jpg CRAI consiguió derrotar en un duro encuentro a Duendes de Rosario en la autopista. Foto | Franco Perego.

Por la tercera fecha de la Tercera División, fueron todos festejos de los elencos santafesinos. En el departamento Castellanos, Brown de San Vicente doblegó a Los Pampas de Rufino por 12 a 10, y en la provincia de Entre Ríos, La Salle Jobson derrotó a CUCU de Concepción del Uruguay por 48 a 25. En el sector de islas, Querandí Rc consiguió vencer como visitante a Regatas & Belgrano de San Nicolás por 18 a 13. Las posiciones quedaron así: La Salle Jobson 14; Los Pampas de Rufino 11, Cha Roga 9, Querandí RC 6, Brown de San Vicente 4, CUCU 2, Regatas & Belgrano de San Nicolás 1. En la próxima fecha jugarán Querandí RC con CUCU, La Salle Jobson con Brown de San Vicente, y Los Pampas con Cha Roga Club.

Síntesis: Santa Fe Rugby 41- Gimnasia y Esgrima 17

Santa Fe Rugby: Francisco Duranda, José Milesi y Tomás García; Fabián Frustagli y Agustín Trossero; Valentín Iturraspe, Tomás Longo y Guillermo Botta; Santiago Quirelli (capitán) y Francisco Ávalos; Agustín Foradini, Francisco Eleuteri, Valentín Fernández, Bautista Galassi y Santiago Mendicino. Entrenador: Pedro Benet.Luego ingresaron Agustín Kilgelmann, Luciano Franco, Bautista Benavídez, Agustín Ballal, Lautaro Valentinuzzi, Lucio Ruata y Tomás Kerz.

Gimnasia y Esgrima de Rosario: Joaquín Horcada, Tomás Kuschner y Franco Palillo; Joaquín Ferreyra y Ramiro Guraya; Stefano Costa, Joaquín Fontanarrosa e Ignacio Villegas; Lucio Cucchiara y Teo Castiglioni; Jerónimo Alonso, Álvaro Morenza, Andrés Speziali, Santiago Musuruana y Ramiro Picotto.

Entrenador: Hernán Dinucci. Luego ingresaron: Emilio Zegna, Ignacio Palillo, Pedro Annunziata, Rogelio Bianchi, Luciano Fasoletti, Magín Gallay e Ignacio Robles.

Primer tiempo: 7' try Foradini convertido por Mendicino, 11" try Tomas Usner convertido por Castiglioni, 22' try Tomas Longo convertido por Mendicino, 34' try Iturraspe convertido por Mendicino.

Segundo tiempo: 1´ penal Mendicino, 6´ penal Mendicino, 13´ try Frustagli convertido por Mendicino, 21´ try Ramiro Picotto convertido por Teo Castiglioni, 25´ try Tomás Longo convertido por Mendicino, 37´ penal Mendicino.

Cancha: Santa Fe RC.

Referee: Fernando De Feo (USR).