Luis Salinas presentará su nuevo material “Hay que Seguir” en Santa Fe 

Luis Salinas es uno de los artistas argentinos más reconocidos en el mundo. Tiene diez discos y tres DVD editados, cuatro premios Gardel y un Konex. En más de veinte países escucharon sus conciertos. Sus discos son editados en el mundo y sus presentaciones son un éxito de público. Salinas es elogiado por la prensa nacional e internacional.

Nació en Argentina, en Monte Grande, ciudad muy cercana a Buenos Aires. La influencia de su padre y de su padrastro, ambos músicos, lo animaron a tocar la guitarra desde edad muy temprana.

Salinas es músico autodidacta, no estudió en ningún conservatorio. Es un Improvisador nato con una original capacidad interpretativa. “Todos tenemos una condición natural para algo. No es lo que te gusta sino lo que podés hacer. El resto es trabajar. No pretendo ser mejor que alguien. Quiero ser el mejor Salinas posible. Mi música más que nada tiene que ser fluida y sincera, si uno no se emociona, el público tampoco”.

Antes de lograr el reconocimiento mundial, Salinas fue aceptado en casa. Su música, que abarca distintos géneros (con el concepto del jazz y de la improvisación), es reconocida por los grandes artistas de nuestro país.