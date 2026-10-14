La pelea que convirtió al "Roña" Castro en leyenda del boxeo mundial

Jorge “Roña” Castro construyó una carrera marcada por la resistencia, el coraje y una capacidad extraordinaria para sobreponerse a los momentos más adversos. Entre los numerosos combates que protagonizó, hubo uno que trascendió las fronteras y quedó grabado para siempre en la historia del boxeo: su inolvidable batalla contra el estadounidense John David Jackson, el 10 de diciembre de 1994, en Monterrey, México.

Aquella noche, el argentino parecía estar contra las cuerdas. Había recibido un castigo importante, se encontraba en desventaja y el panorama era cada vez más complicado. Sin embargo, cuando todo indicaba que la victoria se le escapaba, encontró la oportunidad que necesitaba para cambiar el desenlace.

Un potente gancho de izquierda derribó a Jackson y le permitió a Castro conseguir una victoria memorable, en uno de esos combates en los que la resistencia física y mental terminan siendo tan determinantes como la técnica.

La dimensión de aquella pelea quedó reflejada en el reconocimiento de The Ring, una de las publicaciones más prestigiosas del boxeo internacional. La revista la distinguió como la mejor pelea de 1994 y, además, eligió el noveno asalto como el mejor round de ese año. Un reconocimiento que confirmó el impacto de una noche inolvidable para el deporte argentino.

De campeón mundial a protagonista de una batalla histórica

El triunfo frente a Jackson llegó pocos meses después de otro momento decisivo en la carrera de Castro. El 12 de agosto de 1994, el santacruceño derrotó por decisión dividida al estadounidense Reggie Johnson, en Tucumán, y conquistó el título mundial de los medianos de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

Aquella consagración lo instaló entre los grandes nombres del boxeo argentino. Pero lejos de conformarse con alcanzar la cima, el “Roña” continuó exponiéndose a desafíos de máxima exigencia y defendió su cinturón mundial en cuatro oportunidades.

Su reinado terminó el 19 de diciembre de 1995, cuando cayó ante el japonés Shinji Takehara en Tokio. Aun así, su trayectoria ya había dejado una marca importante en una categoría que reunió a algunos de los mejores pugilistas de su época.

Castro también se midió con figuras internacionales de primer nivel, entre ellas Roy Jones Jr., Terry Norris y Roberto Durán. Esos enfrentamientos formaron parte de una carrera que se extendió durante años y que estuvo atravesada por su estilo frontal, su fortaleza y su capacidad para sostener combates de enorme exigencia.

Una carrera que dejó huella en el boxeo argentino

Nacido el 18 de agosto de 1967 en Caleta Olivia, Santa Cruz, Castro llegó al profesionalismo a los 20 años. Su debut se produjo en Buenos Aires, frente a César González, y fue el comienzo de un recorrido que lo llevaría a conquistar títulos y ganarse un lugar entre los boxeadores más reconocidos del país.

Antes de alcanzar la corona mundial, en 1990 se había consagrado campeón argentino de peso mediano. Más adelante, en 1999 y 2001, sumó títulos latinoamericanos del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), prolongando su vínculo con la actividad incluso después de sus años de mayor exposición internacional.

Su última presentación profesional tuvo lugar el 27 de enero de 2007, en Mar del Plata. Allí venció por nocaut técnico en el segundo asalto al colombiano José Luis Herrera y cerró una extensa trayectoria arriba del ring.

Sin embargo, entre sus títulos, sus defensas mundialistas y sus enfrentamientos con grandes figuras, la pelea contra John David Jackson conservó un lugar especial. No solo por el resultado, sino por la manera en que Castro logró revertir una situación adversa y convertir un combate casi perdido en una victoria histórica.

Aquel gancho de izquierda fue mucho más que un golpe decisivo: se convirtió en la imagen de un boxeador que nunca dejó de pelear. La elección de The Ring le dio dimensión internacional a una noche que quedó asociada para siempre con el nombre de Jorge “Roña” Castro.