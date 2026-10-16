La Supercopa Argentina, otra vez condicionada por el calendario de la Selección

Estudiantes e Independiente Rivadavia jugarán el jueves 12 de noviembre, a las 20, en Córdoba. El partido se adelantó un día para evitar la coincidencia con el amistoso de Argentina ante Uruguay.

La agenda de la Selección Argentina volvió a modificar el calendario del fútbol local. La AFA confirmó una nueva fecha para la Supercopa Argentina que disputarán Estudiantes de La Plata e Independiente Rivadavia, cuyo encuentro estaba previsto para el viernes 13 de noviembre. Finalmente, el choque se adelantó 24 horas para evitar que coincida con el primer amistoso de la Albiceleste durante la fecha FIFA de noviembre.

Un cambio obligado por el clásico rioplatense

El Pincha y la Lepra mendocina se enfrentarán el jueves 12 de noviembre, desde las 20, en el estadio Julio César Villagra, propiedad de Belgrano de Córdoba. La modificación se produjo luego de que la AFA oficializara los próximos compromisos del seleccionado argentino, que se medirá con Uruguay el viernes 13, en Buenos Aires, en un encuentro que tendría como escenario a La Bombonera.

La coincidencia entre ambos partidos llevó a las autoridades a reorganizar la programación para evitar la superposición de dos encuentros relevantes. De esta manera, Estudiantes e Independiente Rivadavia deberán disputar la final un día antes de lo que se había establecido inicialmente.

Una final que ya sufrió varias modificaciones

No es la primera vez que el partido entre el conjunto platense y el mendocino cambia de fecha. El encuentro estaba programado originalmente para julio, pero debió postergarse cuando la Selección Argentina se clasificó para la final del Mundial 2026, debido a que la agenda coincidía con el regreso del plantel nacional al país.

La Supercopa Argentina enfrentará a los campeones de dos competencias de 2025: Estudiantes, ganador del Trofeo de Campeones, e Independiente Rivadavia, que conquistó la Copa Argentina. Ahora, con el jueves 12 de noviembre como nueva fecha, ambos equipos buscarán llegar en las mejores condiciones a una final que volvió a quedar condicionada por el calendario de la Selección.