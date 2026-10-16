Uno Santa Fe | Ovación | Estudiantes

Estudiantes acudió al TAS para que Marcos Rojo pueda jugar las semifinales de la Libertadores

Tras la negativa de la Conmebol a inscribir al defensor, el Pincha busca revertir la decisión por vía judicial y contar con el exjugador de Racing ante Flamengo.

Ovación

Por Ovación

16 de octubre 2026 · 16:14hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Estudiantes acudió al TAS para que Marcos Rojo pueda jugar las semifinales de la Libertadores

Estudiantes de La Plata no se resigna a perder una alternativa defensiva para las semifinales de la Copa Libertadores. Después de que la Conmebol rechazara la habilitación de Marcos Rojo, la dirigencia del conjunto platense recurrió al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) con la intención de conseguir una autorización que le permita utilizar al zaguero en la serie frente a Flamengo. La disputa administrativa se convirtió en un nuevo foco de tensión para el equipo.

LEER MÁS: Fuerte sanción de la AFA para el presidente de Estudiantes Juan Sebastián Verón

El registro en AFA y el rechazo de la Conmebol

El conflicto se originó luego de que el nombre de Rojo quedara incorporado al sistema Comet de la AFA el 9 de octubre. El defensor había sido sumado como reemplazo del lesionado Gabriel Neves, pero ese registro no alcanzó para que el organismo sudamericano aceptara su inscripción para disputar la instancia decisiva del certamen.

La respuesta negativa provocó malestar en la institución albirroja, que decidió presentar sus argumentos ante el TAS. Para intentar revertir el escenario, el club reunió antecedentes de resoluciones anteriores que considera favorables a su reclamo y busca demostrar que existen fundamentos para habilitar al futbolista.

La situación se produjo en un momento delicado, debido a las suspensiones que afectaban a los centrales titulares del plantel. Rojo, que llegó procedente de Racing tras una extensa negociación, aparecía como una opción para reforzar la defensa en una serie de máxima exigencia.

Medina debió modificar sus planes ante Flamengo

La decisión de la Conmebol también tuvo consecuencias en la planificación deportiva. Según explicó el entrenador Alexander Medina, el director deportivo Marcos Angeleri le comunicó la inhabilitación al comienzo de la concentración, cuando el cuerpo técnico todavía esperaba una resolución que permitiera contar con el defensor.

Ante ese panorama, el técnico uruguayo debió ajustar la formación e incluir a Ramiro Funes Mori en el equipo titular para el encuentro de ida, disputado en el estadio UNO y que terminó igualado sin goles frente al conjunto brasileño.

Después del partido, Medina cuestionó la falta de claridad en los criterios reglamentarios y expresó su incomodidad por haber preparado el compromiso sin contar con una definición anticipada. Mientras tanto, Estudiantes espera que la intervención del TAS abra una última posibilidad para habilitar a Rojo y ampliar sus alternativas defensivas de cara a la revancha.

Estudiantes
Noticias relacionadas
river y estudiantes armaron una mesa de trabajo para el desarrollo del futbol argentino

River y Estudiantes armaron una mesa de trabajo para el desarrollo del fútbol argentino

atencion estudiantes: flamengo pierde a danilo para las semifinales de la libertadores

Atención Estudiantes: Flamengo pierde a Danilo para las semifinales de la Libertadores

la afa investigara a veron y otros dirigentes de estudiantes

La AFA investigará a Verón y otros dirigentes de Estudiantes

rojo entreno en estudiantes a la espera de destrabar su habilitacion

Rojo entrenó en Estudiantes a la espera de destrabar su habilitación

Lo último

Pullaro abrió la subasta récord en la Belgrano: En Santa Fe al delito se lo investiga y persigue; vamos por su plata y sus bienes

Pullaro abrió la subasta récord en la Belgrano: "En Santa Fe al delito se lo investiga y persigue; vamos por su plata y sus bienes"

Los Leones y Las Leonas conocen sus rivales y horarios para el estreno en la Pro League

Los Leones y Las Leonas conocen sus rivales y horarios para el estreno en la Pro League

Claudio Vivas advirtió sobre la venta de juveniles y analizó el futuro de la Selección sin Messi

Claudio Vivas advirtió sobre la venta de juveniles y analizó el futuro de la Selección sin Messi

Último Momento
Pullaro abrió la subasta récord en la Belgrano: En Santa Fe al delito se lo investiga y persigue; vamos por su plata y sus bienes

Pullaro abrió la subasta récord en la Belgrano: "En Santa Fe al delito se lo investiga y persigue; vamos por su plata y sus bienes"

Los Leones y Las Leonas conocen sus rivales y horarios para el estreno en la Pro League

Los Leones y Las Leonas conocen sus rivales y horarios para el estreno en la Pro League

Claudio Vivas advirtió sobre la venta de juveniles y analizó el futuro de la Selección sin Messi

Claudio Vivas advirtió sobre la venta de juveniles y analizó el futuro de la Selección sin Messi

Colón encuentra en Olmedo una solución para cubrir la baja de Castet

Colón encuentra en Olmedo una solución para cubrir la baja de Castet

Colastiné Norte: cuatro empresas compiten para hacerse cargo de la limpieza y el mantenimiento por un año del barrio

Colastiné Norte: cuatro empresas compiten para hacerse cargo de la limpieza y el mantenimiento por un año del barrio

Ovación
Diego Placente pasó por Unión y reveló las claves para formar a los futuros talentos de la Selección

Diego Placente pasó por Unión y reveló las claves para formar a los futuros talentos de la Selección

Claudio Vivas advirtió sobre la venta de juveniles y analizó el futuro de la Selección sin Messi

Claudio Vivas advirtió sobre la venta de juveniles y analizó el futuro de la Selección sin Messi

Los Leones y Las Leonas conocen sus rivales y horarios para el estreno en la Pro League

Los Leones y Las Leonas conocen sus rivales y horarios para el estreno en la Pro League

Colotto, con la idea fija en Colón: La ventaja deportiva es lo más importante

Colotto, con la idea fija en Colón: "La ventaja deportiva es lo más importante"

Amílcar Cecotti reconoció que Unión le debe dinero: Estamos viendo cómo se acomoda

Amílcar Cecotti reconoció que Unión le debe dinero: "Estamos viendo cómo se acomoda"

Policiales
Quedó al descubierto que un preso por robo fue quien incendió tres motos en la Comisaría 8°

Quedó al descubierto que un preso por robo fue quien incendió tres motos en la Comisaría 8°

Vandalizaron a Capi en el Parque del Sur: dañaron dos figuras de la mascota de los Juegos y el mobiliario de la plaza

Vandalizaron a Capi en el Parque del Sur: dañaron dos figuras de la mascota de los Juegos y el mobiliario de la plaza

Robaron electrodomésticos e incendiaron una vivienda en Sauce Viejo: hay dos aprehendidos

Robaron electrodomésticos e incendiaron una vivienda en Sauce Viejo: hay dos aprehendidos

Atraparon a una pareja que robó herramientas de una pinturería en avenida Aristóbulo del Valle

Atraparon a una pareja que robó herramientas de una pinturería en avenida Aristóbulo del Valle

San Justo: detuvieron al presunto coautor del robo de herramientas y equipos de sonido valuados en $4 millones

San Justo: detuvieron al presunto coautor del robo de herramientas y equipos de sonido valuados en $4 millones

Escenario
El Harlem Festival convocó a más de 40.000 personas en Santa Fe

El Harlem Festival convocó a más de 40.000 personas en Santa Fe

Santa Fe vivió dos jornadas inolvidables con el Harlem Festival 2026

Santa Fe vivió dos jornadas inolvidables con el Harlem Festival 2026

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Cadena Perpetua presenta El Club de los Parecidos, el disco con el que llegará a Tribus en octubre

Cadena Perpetua presenta "El Club de los Parecidos", el disco con el que llegará a Tribus en octubre

Vanda Krai presenta Rescued Songs, un disco y libro que rescatan canciones y poemas de su historia

Vanda Krai presenta "Rescued Songs", un disco y libro que rescatan canciones y poemas de su historia