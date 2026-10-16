Estudiantes acudió al TAS para que Marcos Rojo pueda jugar las semifinales de la Libertadores

Tras la negativa de la Conmebol a inscribir al defensor, el Pincha busca revertir la decisión por vía judicial y contar con el exjugador de Racing ante Flamengo.

Estudiantes de La Plata no se resigna a perder una alternativa defensiva para las semifinales de la Copa Libertadores. Después de que la Conmebol rechazara la habilitación de Marcos Rojo, la dirigencia del conjunto platense recurrió al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) con la intención de conseguir una autorización que le permita utilizar al zaguero en la serie frente a Flamengo. La disputa administrativa se convirtió en un nuevo foco de tensión para el equipo.

El registro en AFA y el rechazo de la Conmebol

El conflicto se originó luego de que el nombre de Rojo quedara incorporado al sistema Comet de la AFA el 9 de octubre. El defensor había sido sumado como reemplazo del lesionado Gabriel Neves, pero ese registro no alcanzó para que el organismo sudamericano aceptara su inscripción para disputar la instancia decisiva del certamen.

La respuesta negativa provocó malestar en la institución albirroja, que decidió presentar sus argumentos ante el TAS. Para intentar revertir el escenario, el club reunió antecedentes de resoluciones anteriores que considera favorables a su reclamo y busca demostrar que existen fundamentos para habilitar al futbolista.

La situación se produjo en un momento delicado, debido a las suspensiones que afectaban a los centrales titulares del plantel. Rojo, que llegó procedente de Racing tras una extensa negociación, aparecía como una opción para reforzar la defensa en una serie de máxima exigencia.

Medina debió modificar sus planes ante Flamengo

La decisión de la Conmebol también tuvo consecuencias en la planificación deportiva. Según explicó el entrenador Alexander Medina, el director deportivo Marcos Angeleri le comunicó la inhabilitación al comienzo de la concentración, cuando el cuerpo técnico todavía esperaba una resolución que permitiera contar con el defensor.

Ante ese panorama, el técnico uruguayo debió ajustar la formación e incluir a Ramiro Funes Mori en el equipo titular para el encuentro de ida, disputado en el estadio UNO y que terminó igualado sin goles frente al conjunto brasileño.

Después del partido, Medina cuestionó la falta de claridad en los criterios reglamentarios y expresó su incomodidad por haber preparado el compromiso sin contar con una definición anticipada. Mientras tanto, Estudiantes espera que la intervención del TAS abra una última posibilidad para habilitar a Rojo y ampliar sus alternativas defensivas de cara a la revancha.