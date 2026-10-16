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Lando Norris dejó atrás el cruce con Colapinto y tuvo un gesto que reafirma su amistad

El británico recordó al piloto argentino durante una transmisión en vivo y le dedicó palabras afectuosas, en una nueva señal de que la polémica en Bakú quedó atrás.

Ovación

Por Ovación

16 de octubre 2026 · 15:35hs
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Lando Norris dejó atrás el cruce con Colapinto y tuvo un gesto que reafirma su amistad

La tensión que se había generado entre Lando Norris y Franco Colapinto después del Gran Premio de Azerbaiyán parece haber quedado en el pasado. El piloto de McLaren volvió a demostrar su buena relación con el argentino durante una transmisión en vivo, en la que encontró una figurita de su colega y lo mencionó con un gesto de cercanía que rápidamente se difundió en las redes sociales.

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De la polémica en Bakú a las disculpas entre los pilotos

El conflicto se había originado durante el Gran Premio de Azerbaiyán, cuando una maniobra de Colapinto terminó en un accidente que involucró al argentino, a Pierre Gasly y a Norris. El episodio dejó a los tres pilotos fuera de carrera y generó un fuerte enojo en el británico, quien cuestionó la acción del representante de Alpine.

En medio de la reacción por lo sucedido, Norris llegó a plantear que la Federación Internacional del Automóvil (FIA) debía considerar una suspensión para los pilotos que protagonizaran incidentes de ese tipo. Sin embargo, después de analizar lo ocurrido, el campeón del mundo reconoció que sus declaraciones habían sido excesivas.

El británico se comunicó en privado con Colapinto para disculparse y posteriormente admitió públicamente que se había dejado llevar por las emociones del momento. El argentino, por su parte, también asumió su responsabilidad en el accidente y aceptó las disculpas de su colega.

El gesto de Norris que volvió a acercarlo a Colapinto

La nueva señal de buena relación apareció durante un streaming que Norris realizó junto a Max Fewtrell, mientras abría sobres de figuritas coleccionables de la Fórmula 1. Cuando encontró una tarjeta del piloto argentino, el británico reaccionó con una frase que llamó la atención de los seguidores: “Un buen amigo, Franco”.

La escena no terminó ahí. Al volver a encontrarse con otra figurita de Colapinto, Norris lo mencionó afectuosamente como “Franquito”, un comentario que reforzó la imagen de cercanía entre ambos y se viralizó entre los fanáticos de la categoría.

El gesto llegó después de una controversia que había generado repercusiones tanto dentro como fuera del paddock, con mensajes de usuarios en redes sociales dirigidos a los protagonistas del accidente. En ese contexto, la actitud del británico funcionó como una nueva muestra de distensión.

Así, Norris dejó en claro que el episodio de Bakú no parece haber afectado de manera definitiva su vínculo con Colapinto. Mientras ambos continúan con sus compromisos en la Fórmula 1, la relación entre los dos pilotos vuelve a mostrar señales de normalidad, lejos de los cuestionamientos que marcaron aquel fin de semana.

Lando Norris Colapinto
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