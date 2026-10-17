Lanús le ganó a Platense y desplazó a River de los puestos de clasificación a las copas

El Granate se impuso 1-0 en Vicente López con un gol de Allan Wlk y trepó al noveno lugar de la Tabla Anual, con 47 puntos, uno más que el Millonario, que tiene un partido pendiente.

Lanús consiguió una victoria clave en su visita a Platense por la fecha 13 del Torneo Clausura. Con un tanto de Allan Wlk, el equipo de Mauricio Pellegrino se impuso por 1-0 en Vicente López, sumó tres puntos importantes y desplazó momentáneamente a River de la zona de clasificación a la Copa Sudamericana 2027, en una pelea por los puestos internacionales que sigue abierta.

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Allan Wlk marcó la diferencia en Vicente López

El Granate encontró la ventaja a partir de una buena combinación ofensiva por la izquierda. Eduardo Salvio abrió la pelota para Sasha Marcich, quien envió un centro rasante al área para que el delantero paraguayo Allan Wlk apareciera y definiera para establecer el único gol de la tarde.

Antes de esa acción, Lanús ya había generado peligro. Salvio tuvo una oportunidad con un remate de zurda que se fue apenas desviado, mientras que Matías Sepúlveda también probó dentro del área, aunque su disparo terminó por encima del travesaño.

En el segundo tiempo, Platense intentó encontrar la igualdad por las bandas, pero se encontró con una defensa firme y con las intervenciones de Nahuel Losada, que respondió cuando fue exigido y ayudó a sostener la ventaja visitante hasta el final.

Lanús se mete en zona de copas y River queda obligado a responder

Con este resultado, el Granate alcanzó los 47 puntos en la Tabla Anual y se ubicó, de manera provisoria, en el noveno puesto, posición que le permite ingresar en la zona de clasificación a la Copa Sudamericana. River quedó por detrás, con 46 unidades, aunque todavía debe disputar su encuentro de la fecha y cuenta con la posibilidad de recuperar terreno.

Además, Lanús llegó a los 23 puntos en el Torneo Clausura y se ubicó cuarto en la Zona A, fortaleciendo sus aspiraciones de cara a los playoffs. Su próximo compromiso será el sábado 24 de octubre frente a Banfield, en el Florencio Sola, en una nueva edición del clásico del sur.

Para Platense, en cambio, la derrota complica definitivamente sus posibilidades de acceder a los playoffs. El Calamar se mantiene lejos del octavo puesto y deberá visitar a Gimnasia y Esgrima de Mendoza el próximo viernes, con el objetivo de cerrar el torneo de la mejor manera.