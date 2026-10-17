Lanús visita a Platense con la mira puesta en los playoffs y la chance de seguir creciendo

El Granate enfrenta al Calamar este sábado a las 17.30 en Vicente López, por la fecha 13 del Clausura. Tras vencer a Vélez, buscará otro triunfo para afirmarse arriba.

Lanús afrontará este sábado una nueva prueba en el Torneo Clausura 2026 cuando visite a Platense desde las 17.30, por la decimotercera fecha de la Zona A. El equipo de Mauricio Pellegrino llega fortalecido por su última victoria y quiere sumar para consolidarse en los puestos de clasificación, mientras que el Calamar necesita recuperarse para mantener sus esperanzas de avanzar a los playoffs.

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Lanús llega entonado y busca afirmarse entre los protagonistas

El Granate atraviesa un buen presente y pretende aprovechar el envión de su triunfo por 2-0 frente a Vélez en La Fortaleza. Ese resultado le permitió alcanzar los 20 puntos y ubicarse en el quinto puesto de la Zona A, una posición que lo mantiene bien encaminado en la lucha por la clasificación.

Bajo la conducción de Mauricio Pellegrino, el conjunto del sur bonaerense intentará sostener su rendimiento en una etapa del campeonato en la que cada resultado puede modificar el panorama de la tabla. Sumar de a tres en Vicente López significaría dar otro paso hacia los playoffs y, al mismo tiempo, acercarse a los primeros lugares.

El desafío será trasladar su buen momento a una cancha complicada y ante un rival que, pese a su ubicación, necesita los puntos con urgencia. Lanús buscará imponer sus condiciones para evitar que Platense encuentre espacios y pueda complicar sus planes.

Platense necesita ganar para mantener sus chances de clasificación

El Calamar atraviesa una campaña irregular y llega al encuentro ubicado en el decimotercer lugar de la Zona A, con 11 unidades. El empate 1-1 frente a Argentinos Juniors en el clásico le permitió sumar, aunque el equipo de Martín Palermo sabe que necesita una victoria para empezar a descontar terreno.

Jugar ante su gente representa una oportunidad para cambiar la dinámica y recuperar confianza en el tramo final de la fase regular. Sin demasiado margen, Platense deberá intentar transformar la necesidad en una ventaja futbolística frente a un adversario que llega con mejores resultados recientes.

El historial reciente también le agrega un condimento al cruce. En los últimos cinco enfrentamientos oficiales, Lanús consiguió dos triunfos y hubo tres empates. El antecedente más cercano fue el 0-0 del 1 de abril, por el Torneo Apertura.

Ahora, el Calamar buscará romper esa tendencia y conseguir un triunfo que revitalice sus aspiraciones, mientras que el Granate intentará prolongar su buen momento y seguir escalando en la tabla.

Platense vs. Lanús: probables formaciones y datos del partido

Platense: Juan Pablo Cozzani; Agustín Lagos, Mateo Mendía, Víctor Cuesta, Tomás Silva; Martín Barrios, Maximiliano Amarfil; Guido Mainero, Bautista Merlini, Nicolás Retamar; Bruno Sepúlveda. DT: Martín Palermo.

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José María Canale, Sasha Marcich; Agustín Cardozo, Agustín Medina, Lucas Besozzi, Eduardo Salvio, Marcelino Moreno; Alan Wlk. DT: Mauricio Pellegrino.