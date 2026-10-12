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Lanús recibe a Vélez en un duelo clave por la Zona A del Clausura

Lanús será local de Vélez este lunes desde las 16 en La Fortaleza, por la fecha 12 del Torneo Clausura 2026.

Ovación

Por Ovación

12 de octubre 2026 · 11:22hs
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Lanús recibe a Vélez en un duelo clave por la Zona A del Clausura

Lanús y Vélez se enfrentarán este lunes, desde las 16, en el estadio Ciudad de Lanús-Néstor Díaz Pérez, por la duodécima fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2026. Los dos equipos llegan con objetivos importantes, aunque con realidades diferentes: el Granate pretende consolidar su recuperación y acercarse a la parte alta de la tabla, mientras que el Fortín buscará prolongar una campaña en la que todavía no conoce la derrota.

El conjunto dirigido por Lanús atraviesa una etapa positiva y quiere aprovechar la localía para dar otro paso hacia la clasificación a los playoffs. Si bien el empate sin goles ante Newell's en Rosario frenó una racha de tres triunfos consecutivos, el equipo consiguió sumar diez de los últimos doce puntos disputados.

Previamente, el Granate había superado 1-0 a Defensa y Justicia, goleado 3-0 a Deportivo Riestra como visitante y vencido 2-1 a Estudiantes de La Plata en La Fortaleza. Con esos resultados, construyó una buena base para afrontar un compromiso exigente ante uno de los protagonistas del campeonato.

Vélez quiere mantener el invicto y no perder terreno

Del otro lado estará un Vélez que continúa sin derrotas en el Clausura y busca sostener su protagonismo en la Zona A. El equipo de Liniers viene de igualar 2-2 frente a Platense, en un partido en el que estuvo dos veces arriba en el marcador gracias a los goles de Ronaldo Martínez, pero no logró conservar la ventaja.

En las fechas anteriores, el Fortín había derrotado 3-2 a Tigre y empatado 1-1 ante Newell's. De esta manera, cosechó cinco de los últimos nueve puntos y buscará volver al triunfo para no ceder terreno en la lucha por los primeros lugares.

Actualmente, Vélez se encuentra a tres unidades de la cima de la Zona A, por lo que sumar en Lanús será importante para sus aspiraciones de mantenerse entre los equipos que pelean arriba.

Un cruce con objetivos importantes

El encuentro en La Fortaleza pondrá frente a frente a un Lanús que quiere convertir su buen momento en una escalada en la tabla y a un Vélez que pretende defender su invicto y recuperar los puntos que dejó en el camino ante Platense.

Con la fase regular entrando en un tramo decisivo, los tres puntos pueden resultar determinantes para las aspiraciones de ambos en la pelea por los playoffs del Clausura 2026. El Granate buscará hacerse fuerte en casa, mientras que el Fortín intentará ratificar su regularidad y continuar como uno de los protagonistas de la Zona A.

Lanús Vélez Clausura
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