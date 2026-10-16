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Los Leones y Las Leonas conocen sus rivales y horarios para el estreno en la Pro League

Córdoba será sede de la primera ventana del certamen internacional, del 8 al 13 de diciembre. Argentina enfrentará dos veces a Gran Bretaña y tendrá cruces ante Francia y China, según la rama.

Ovación

Por Ovación

16 de octubre 2026 · 18:55hs
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Los Leones y Las Leonas conocen sus rivales y horarios para el estreno en la Pro League

La cuenta regresiva para una nueva temporada de la FIH Pro League ya comenzó y los seleccionados argentinos conocen el camino que deberán recorrer en su primera presentación. Los Leones y Las Leonas jugarán ante su público en Córdoba, donde se disputará la etapa inicial del torneo entre el 8 y el 13 de diciembre. La programación incluye cuatro partidos para cada equipo frente a rivales de primer nivel.

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Los Leones tendrán dos pruebas ante Gran Bretaña y Francia

El seleccionado masculino afrontará su debut con una agenda exigente. En el estadio Soledad García, Argentina se medirá en dos oportunidades con Gran Bretaña y otras dos con Francia, en una ventana que marcará el comienzo de su recorrido en la edición 2026/2027.

El calendario de Los Leones quedó establecido de la siguiente manera:

  • Miércoles 9 de diciembre: Argentina vs. Gran Bretaña, a las 19.

  • Jueves 10 de diciembre: Argentina vs. Francia, a las 21.30.

  • Sábado 12 de diciembre: Argentina vs. Gran Bretaña, a las 19.

  • Domingo 13 de diciembre: Argentina vs. Francia, a las 19.

El conjunto nacional buscará aprovechar la localía para iniciar con buenos resultados una nueva campaña internacional. La expectativa también estará puesta en el rendimiento del equipo después de su reciente participación mundialista, en la que consiguió la medalla de bronce.

Las Leonas comenzarán la defensa de su protagonismo internacional

El seleccionado femenino también tendrá cuatro compromisos en Córdoba, aunque sus adversarias serán Gran Bretaña y China. Las dirigidas por el cuerpo técnico argentino jugarán dos veces frente a cada rival, con todos sus encuentros programados para las 21.30.

La agenda de Las Leonas será la siguiente:

  • Miércoles 9 de diciembre: Argentina vs. Gran Bretaña, a las 21.30.

  • Jueves 10 de diciembre: Argentina vs. China, a las 21.30.

  • Sábado 12 de diciembre: Argentina vs. Gran Bretaña, a las 21.30.

  • Domingo 13 de diciembre: Argentina vs. China, a las 21.30.

Las campeonas del mundo comenzarán así un nuevo desafío en una competencia que reúne a las principales selecciones del hockey internacional. La primera ventana será una oportunidad para sumar puntos desde el arranque y empezar a construir el camino hacia los objetivos de la temporada.

La FIH Pro League 2026/2027 contará con 144 partidos distribuidos en distintas sedes y tendrá un incentivo adicional: el campeón obtendrá una plaza para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Las Leonas Los Leones Pro League
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