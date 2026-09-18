Uno Santa Fe | Ovación | Los Leones

Los Leones vencieron con autoridad a Chile en los Juegos Suramericanos

En el sintético de la Asociación Santafesina, el seleccionado masculino de hockey Los Leones goleó a Los Diablos chilenos por 5 a 1. El próximo domingo se medirá con Uruguay.

Ovación

Por Ovación

18 de septiembre 2026 · 18:21hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Los Leones vencieron a Chile y van por el oro en Santa Fe.

Los Leones vencieron a Chile y van por el oro en Santa Fe.

Un resultado y un trámite muy similar a lo que había sido la victoria de Las Leonas, el seleccionado argentino masculino de hockey consiguió derrotar a Chile por 5 a 1 en los Juegos Suramericanos en la ciudad de Santa Fe. Agostini, Tarazona, Costa, Rodríguez y Ferreiro marcaron para el triunfo. Amoroso puso el descuento. La escuadra nacional cerrará el grupo ante Uruguay el próximo domingo a las 12.

LEER MÁS: Las Leonas derrotaron a Chile y son finalistas de los Juegos Odesur

Los Leones también festejaron en Santa Fe

Con una muy buena producción que fue de menor a mayor, Argentina goleó por 5 a 1 Chile, con goles de Franco Agostini, Santiago Tarazona, Joaquín Costa, Nicolás Rodríguez y Martín Ferreiro. Fue una tremenda goleada que le propinaron Los Leones a Los Diablos en el sintético de agua de la ASH, en una jornada calurosa y ante un gran marco de público que alentó a más no poder al dueño de casa.

Argentina fue muy superior en diferentes aspectos del juego, demostró un buen sistema defensivo, pero su gran mérito fue haber sabido aprovechar las oportunidades que dispuso. Fue muy superior a su rival, aunque en el primer segmento solamente pudo marcar un tanto, el cual vino desde el fijo. Posteriormente, comenzó a marcar su supremacía, y sacó adelante el pleito sin mayores sobresaltos.

Al descanso se fue ganando el conjunto argentino por 2 a 1, ya que tras el gol de corto de Tarazona, no tuvo inconvenientes. Se terminó con el gol chileno que no tuvo nada que ver con el desarrollo de las acciones. La ventaja era clara, pero en ese minuto final, quedaban segundos nada más, Chile logró llegar al córner corto, y achicar diferencias.

El tercer gol de los argentinos fue un tremendo desborde, una seguidilla de pases, y la conquista por intermedio de Joaquín Costa. Luego el que apareció fue el cordobés Nicolás Rodríguez, a quien le tocó arrastrar y convertir el cuarto. En el último parcial, el quinto fue un tremendo golazo, tras un centro al área, resolvió con mucha calidad Martín Ferreiro para sellar el 5 a 1. El próximo duelo del equipo de Juan Manuel Vivaldi será el domingo frente a Los Cimarrones, desde las 12.

Síntesis: Argentina 5- Chile 1

Argentina: Joaquín Ruiz, Yaco Kovalivker, Luca Dulor, Matteo Fernández, Joaquín Costa, Mateo Serrano, Tomás Ruiz, Santiago Tarazona, Mateo Torrigiani, Juan Fernández, Nicolás Cicileo, Thomas Habif, Nicolás Rodríguez, Martín Ferreiro, Franco Agostini e Iñaki Minadeo. DT: Juan Vivaldi.

Chile: Agustín Araya, Alexei De Witt, José Maldonado, Raimundo Valenzuela, Kay Gessewein, Juan Amoroso, José Hurtado, Ignacio Contardo, Axel Stein, Sebastián Wolansky, Arnau Labbé, Agustín Valenzuela, Nils Strabucchi, Bruno Acevedo, Sebastián Loehnert y Gaspar Carvajal. DT: Ernesto Monteleone.

Goles: 3´ Franco Agostini (A), 13´ Santiago Tarazona (A), 30´Juan Amoroso (CH), 39´ Joaquín Costa (A), 43´ Nicolás Rodríguez (A), 52´ Martín Ferreiro (A).

Tarjetas verde: Agustín Valenzuela y Juan Amoroso (CH).

Árbitros: Fabián Romero y Victoria Pazos (Paraguay)

Cancha: ASH

Los Leones Chile Juegos Suramericanos hockey
Noticias relacionadas
Las Leonas y Los Leones jugarán sus compromisos en la nueva cancha de la Asociación Santafesina de Hockey.

La delegación nacional ya está preparada para hacer su debut en Santa Fe

Varias de Las Leonas mundialistas afrontarán un entrenamiento en la nueva camcha de la ASH.

Las selecciones Nacionales entrenarán junto a los de la ASH antes de los ODESUR

Las Leonas y Los Leones tendrán amistosos con Santa Fe este viernes en la ASH.

Santa Fe le dará una cálida bienvenida a los Leones y las Leones

central cordoba reacciono y rescato un empate 2-2 ante defensa y justicia

Central Córdoba reaccionó y rescató un empate 2-2 ante Defensa y Justicia

Lo último

Los convocados en Unión con la vuelta del goleador y la presencia del último refuerzo

Los convocados en Unión con la vuelta del goleador y la presencia del último refuerzo

Así funciona la trastienda de la Villa Suramericana en la ciudad: de la dieta de los atletas al servicio de transporte exclusivo

Así funciona la trastienda de la Villa Suramericana en la ciudad: de la dieta de los atletas al servicio de transporte exclusivo

Tras un acuerdo en el Ministerio de Trabajo, el frigorífico Don Juan despidió a 27 empleados y reabrirá con 25

Tras un acuerdo en el Ministerio de Trabajo, el frigorífico Don Juan despidió a 27 empleados y reabrirá con 25

Último Momento
Los convocados en Unión con la vuelta del goleador y la presencia del último refuerzo

Los convocados en Unión con la vuelta del goleador y la presencia del último refuerzo

Así funciona la trastienda de la Villa Suramericana en la ciudad: de la dieta de los atletas al servicio de transporte exclusivo

Así funciona la trastienda de la Villa Suramericana en la ciudad: de la dieta de los atletas al servicio de transporte exclusivo

Tras un acuerdo en el Ministerio de Trabajo, el frigorífico Don Juan despidió a 27 empleados y reabrirá con 25

Tras un acuerdo en el Ministerio de Trabajo, el frigorífico Don Juan despidió a 27 empleados y reabrirá con 25

Central Córdoba reaccionó y rescató un empate 2-2 ante Defensa y Justicia

Central Córdoba reaccionó y rescató un empate 2-2 ante Defensa y Justicia

Presupuesto 2027: las universidades advierten que el ajuste pone en riesgo el inicio del ciclo lectivo

Presupuesto 2027: las universidades advierten que el ajuste pone en riesgo el inicio del ciclo lectivo

Ovación
Santiago Celes ganó la medalla de plata en los Juegos Suramericanos

Santiago Celes ganó la medalla de plata en los Juegos Suramericanos

El boxeo argentino sigue sumando medallas: Lorena Balbuena ganó la plata en los 75 kilos

El boxeo argentino sigue sumando medallas: Lorena Balbuena ganó la plata en los 75 kilos

Argentina sumó otra medalla en esgrima: bronce por equipos en espada masculina

Argentina sumó otra medalla en esgrima: bronce por equipos en espada masculina

Lucía Muello ganó la plata para Argentina en boxeo tras una final ante Brasil

Lucía Muello ganó la plata para Argentina en boxeo tras una final ante Brasil

Agustina De Lucia ganó la plata en judo en los Juegos Suramericanos

Agustina De Lucia ganó la plata en judo en los Juegos Suramericanos

Policiales
Hirieron con una perdigonada de escopeta a un joven de 21 años en Santa Rosa de Lima

Hirieron con una perdigonada de escopeta a un joven de 21 años en Santa Rosa de Lima

Vecinos de Arroyo Leyes atraparon a un menor tras un robo: los objetos secuestrados abrieron otra investigación

Vecinos de Arroyo Leyes atraparon a un menor tras un robo: los objetos secuestrados abrieron otra investigación

Huyó de la Policía, se refugió en una casa y cayó preso con una pistola .45 cargada

Huyó de la Policía, se refugió en una casa y cayó preso con una pistola .45 cargada

Escenario
Axel llega a Santa Fe con su nuevo tour Así Vivir

Axel llega a Santa Fe con su nuevo tour "Así Vivir"

Solange se consagró ganadora de Gran Hermano 2026

Solange se consagró ganadora de Gran Hermano 2026

Harlem Festival 2026: comenzó la venta de entradas por día y ya está en la etapa final

Harlem Festival 2026: comenzó la venta de entradas por día y ya está en la etapa final

Cielo Razzo regresa a Santa Fe para su primera fecha del año en Tribus

Cielo Razzo regresa a Santa Fe para su primera fecha del año en Tribus

Cabra Da Peste regresa a Santa Fe con su fusión barrial y crítica social

Cabra Da Peste regresa a Santa Fe con su fusión barrial y crítica social