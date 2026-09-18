Los Leones vencieron con autoridad a Chile en los Juegos Suramericanos

En el sintético de la Asociación Santafesina, el seleccionado masculino de hockey Los Leones goleó a Los Diablos chilenos por 5 a 1. El próximo domingo se medirá con Uruguay.

Un resultado y un trámite muy similar a lo que había sido la victoria de Las Leonas, el seleccionado argentino masculino de hockey consiguió derrotar a Chile por 5 a 1 en los Juegos Suramericanos en la ciudad de Santa Fe. Agostini, Tarazona, Costa, Rodríguez y Ferreiro marcaron para el triunfo. Amoroso puso el descuento. La escuadra nacional cerrará el grupo ante Uruguay el próximo domingo a las 12.

Los Leones también festejaron en Santa Fe

Con una muy buena producción que fue de menor a mayor, Argentina goleó por 5 a 1 Chile, con goles de Franco Agostini, Santiago Tarazona, Joaquín Costa, Nicolás Rodríguez y Martín Ferreiro. Fue una tremenda goleada que le propinaron Los Leones a Los Diablos en el sintético de agua de la ASH, en una jornada calurosa y ante un gran marco de público que alentó a más no poder al dueño de casa.

Argentina fue muy superior en diferentes aspectos del juego, demostró un buen sistema defensivo, pero su gran mérito fue haber sabido aprovechar las oportunidades que dispuso. Fue muy superior a su rival, aunque en el primer segmento solamente pudo marcar un tanto, el cual vino desde el fijo. Posteriormente, comenzó a marcar su supremacía, y sacó adelante el pleito sin mayores sobresaltos.

Al descanso se fue ganando el conjunto argentino por 2 a 1, ya que tras el gol de corto de Tarazona, no tuvo inconvenientes. Se terminó con el gol chileno que no tuvo nada que ver con el desarrollo de las acciones. La ventaja era clara, pero en ese minuto final, quedaban segundos nada más, Chile logró llegar al córner corto, y achicar diferencias.

El tercer gol de los argentinos fue un tremendo desborde, una seguidilla de pases, y la conquista por intermedio de Joaquín Costa. Luego el que apareció fue el cordobés Nicolás Rodríguez, a quien le tocó arrastrar y convertir el cuarto. En el último parcial, el quinto fue un tremendo golazo, tras un centro al área, resolvió con mucha calidad Martín Ferreiro para sellar el 5 a 1. El próximo duelo del equipo de Juan Manuel Vivaldi será el domingo frente a Los Cimarrones, desde las 12.

Síntesis: Argentina 5- Chile 1

Argentina: Joaquín Ruiz, Yaco Kovalivker, Luca Dulor, Matteo Fernández, Joaquín Costa, Mateo Serrano, Tomás Ruiz, Santiago Tarazona, Mateo Torrigiani, Juan Fernández, Nicolás Cicileo, Thomas Habif, Nicolás Rodríguez, Martín Ferreiro, Franco Agostini e Iñaki Minadeo. DT: Juan Vivaldi.

Chile: Agustín Araya, Alexei De Witt, José Maldonado, Raimundo Valenzuela, Kay Gessewein, Juan Amoroso, José Hurtado, Ignacio Contardo, Axel Stein, Sebastián Wolansky, Arnau Labbé, Agustín Valenzuela, Nils Strabucchi, Bruno Acevedo, Sebastián Loehnert y Gaspar Carvajal. DT: Ernesto Monteleone.

Goles: 3´ Franco Agostini (A), 13´ Santiago Tarazona (A), 30´Juan Amoroso (CH), 39´ Joaquín Costa (A), 43´ Nicolás Rodríguez (A), 52´ Martín Ferreiro (A).

Tarjetas verde: Agustín Valenzuela y Juan Amoroso (CH).

Árbitros: Fabián Romero y Victoria Pazos (Paraguay)

Cancha: ASH