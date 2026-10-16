Max Verstappen protagonizó un choque con un argentino y quedó bajo investigación en Portugal

El neerlandés tuvo un incidente con Ezequiel Pérez Companc durante una práctica del GT World Challenge Europe en Portimão. La maniobra podría derivar en una sanción para la carrera del sábado.

Max Verstappen volvió a quedar en el centro de la escena del automovilismo, esta vez fuera de la Fórmula 1. Durante la primera tanda de entrenamientos del GT World Challenge Europe, el piloto neerlandés protagonizó un choque con el argentino Ezequiel Pérez Companc en el circuito de Portimão, Portugal. El episodio está bajo investigación y podría tener consecuencias deportivas de cara a la competencia de resistencia de este fin de semana.

El incidente que puso a Verstappen bajo la lupa

El contacto se produjo mientras ambos pilotos transitaban una curva. La parte delantera del Mercedes-AMG GT3 de Verstappen impactó contra el auto de Pérez Companc, que perdió el control, hizo un trompo y terminó orientado hacia el vehículo del neerlandés. Después del episodio, el tetracampeón de Fórmula 1 pasó junto al argentino y dejó en evidencia su disconformidad con lo ocurrido.

De acuerdo con la información publicada por Motorsport, los comisarios deportivos analizan la maniobra para determinar si corresponde aplicar una penalización. Una eventual sanción podría afectar la posición de largada de Verstappen en la carrera de tres horas programada para el sábado. Según lo informado, una penalización de cinco puestos podría entrar en consideración si se determina una infracción que lo justifique.

Por ahora, resta conocer la resolución oficial de las autoridades de la competencia. La investigación será clave para establecer las responsabilidades en el contacto y definir si el incidente tendrá un impacto concreto en el resultado deportivo.

El encontronazo de Max Verstappen con el argentino Pérez Companc en la práctica del GT World Challenge Europe.#Verstappen pic.twitter.com/wz9xA4BqA6 — Carburando (@CarburandoTV) October 16, 2026

Verstappen combina la Fórmula 1 con las carreras de GT3

El neerlandés participa en Portimão con Verstappen Racing, equipo que compite con un Mercedes-AMG GT3 compartido con los británicos Chris Lulham y Ben Barnicoat. Su presencia en el campeonato europeo se da durante el receso de la Fórmula 1, luego de un destacado fin de semana en Singapur, donde consiguió dos victorias: la Sprint y el Gran Premio.

Del otro lado del incidente, Pérez Companc afronta la última fecha del calendario con el objetivo de mejorar su posición en el certamen. El argentino acumula 20 puntos y se ubica en el puesto 18 del campeonato.

El GT World Challenge Europe reúne vehículos de competición GT3 de marcas como Ferrari, Porsche, Mercedes-AMG, BMW y Lamborghini. Su calendario combina carreras sprint con pruebas de resistencia, en las que la estrategia, la regularidad y el trabajo de equipo resultan determinantes. En ese contexto, la investigación por el choque entre Verstappen y Pérez Companc suma un foco de atención a la actividad en Portugal.