La Fórmula 1 le puso fecha al regreso de los motores V8

El presidente de la Fórmula 1, Ben Sulayem, confirmó el regreso de los motores V8, al tiempo que redobló apuestas y se animó a ponerle fecha

El presidente de la Fórmula 1, Ben Sulayem , confirmó el regreso de los motores V8 , lo que se convierte en uno de los cambios más esperados por los fanáticos de la máxima categoría del automovilismo; al tiempo que redobló apuestas y se animó a ponerle fecha.

La vuelta de los propulsores de 8 cilindros se dio en el marco del anuncio de la incorporación del Gran Premio de Ruanda, lo que implicará el retorno de la categoría a África, luego de 30 años -la última vez que se disputó una carrera en ese continente fue en Sudáfrica, en 1993-.

“El nuevo V8 será en 2030. Como piloto, lo primero que necesitamos son coches ligeros, así que van a ser aproximadamente 80 kilogramos más livianos, y quizás no debería estar diciendo esto ahora a la prensa. El segundo aspecto es mantener el negocio. Así que, va a ser al menos un 50 por ciento menos en investigación y desarrollo en el motor. Y, en tercer lugar, se trata de los aficionados; se trata del sonido, no del ruido”, señaló junto a Stefano Domenicali, director ejecutivo de la F1.

La modificación responde, en parte, al descontento que generaron las actuales unidades de potencia. Desde 2014, la categoría utiliza motores híbridos de seis cilindros, pero el incremento de la presencia eléctrica del 20% al 50% en la nueva configuración provocó duras críticas por su impacto en el rendimiento y el espectáculo.

Entre los inconvenientes señalados aparecen las dificultades para mantener el rendimiento cuando los autos circulan a bajas revoluciones. En paralelo, los aficionados reclaman el regreso de motores más grandes y con un sonido más tradicional, como los V8, V10 y V12.

La última vez que los motores V8 fueron utilizados en la F1 fueron en las temporadas de entre 2006 y 2013.