Neymar tiene a su candidato para el Balón de Oro y no es Messi

El brasileño respaldó a Lamine Yamal en redes sociales, destacó sus estadísticas y lo postuló como el mejor futbolista del planeta, a nueve días de la entrega del premio.

Neymar sorprendió al revelar quién es, para él, el mejor futbolista del mundo en la antesala del Balón de Oro 2026. A través de sus redes sociales, el brasileño destacó a Lamine Yamal, la joven estrella del Barcelona, y dejó afuera de su elección a Lionel Messi, su amigo y excompañero. El respaldo alimentó las expectativas sobre el futuro del español.

Las estadísticas que vinculan a Neymar con Lamine Yamal

El delantero brasileño compartió en Instagram una publicación de Sofascore que comparaba los números de Yamal en la temporada actual con los suyos durante la campaña 2017/18, la primera y más destacada de su etapa en el Paris Saint-Germain.

El español acumula ocho goles y nueve asistencias en diez partidos, mientras que Neymar registró 25 tantos y 16 pases de gol en 27 encuentros durante aquel curso. Según los datos difundidos, ambos alcanzaron las mejores puntuaciones históricas de la plataforma en una temporada, por encima de varios registros de Messi en Barcelona.

Junto a la publicación, Neymar etiquetó a Yamal y lo definió con una frase contundente: “El mejor del mundo”. La elección cobra un significado especial porque el joven español reconoció en reiteradas ocasiones que el brasileño es uno de sus grandes ídolos futbolísticos.

Cuándo se entrega el Balón de Oro 2026

La ceremonia se celebrará el lunes 26 de octubre en el London Palladium, en Londres, Inglaterra. Será la primera vez que el galardón se entregue fuera de París, en un evento que conmemora el 70.º aniversario del premio y recuerda a Stanley Matthews, su primer ganador, en 1956.

Yamal llega a la definición como uno de los principales candidatos, impulsado por su rendimiento en el Barcelona y su condición de campeón del mundo con la selección española. A sus 19 años, el atacante busca consolidarse en la élite y suceder a las grandes figuras que dominaron el fútbol durante las últimas décadas.

Con el respaldo público de Neymar, una de las estrellas más influyentes de su generación, el joven talento suma un nuevo reconocimiento en la carrera por el premio individual más prestigioso del fútbol. Aunque Messi no apareció en la elección del brasileño, el debate sobre quién merece ocupar el trono mundial vuelve a instalarse antes de la ceremonia.