Enzo Fernández y el legado de Messi en la Selección: "No hay que buscar otro porque no va a existir"

Enzo Fernández recordó lo que significó compartir equipo con Lionel Messi, habló de los referentes que asumirán el liderazgo y respaldó a Scaloni.

Enzo Fernández reflexionó sobre el final de la etapa de Lionel Messi en la Selección argentina y la importancia de haber compartido equipo con el capitán. El volante del Manchester City reconoció que su ausencia se sentirá, aunque remarcó que nadie podrá ocupar su lugar. Además, destacó sus enseñanzas, mencionó a los futuros referentes y respaldó a Lionel Scaloni.

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Enzo Fernández recordó su experiencia junto a Messi y el legado que dejó

El mediocampista, que compartió plantel con el rosarino desde septiembre de 2022 hasta su retiro en octubre de 2026, valoró la oportunidad de conocerlo de cerca y aprender de su manera de entender el fútbol. En una entrevista con La Nación, reconoció la importancia que tuvo esa experiencia en su carrera.

“Fui un privilegiado. No solamente por haber jugado con el mejor de todos, sino por haberlo conocido, haber compartido un vestuario con él y haber aprendido de cómo vive el fútbol”, expresó el ex River.

Fernández también admitió que el impacto de haber compartido tantos momentos con el capitán podría comprenderse todavía más con el paso del tiempo. La despedida de Messi, según anticipó, marcará un cambio importante para el seleccionado argentino.

“Son cosas que quizás cuando estás adentro no terminás de dimensionar y con los años las vas a valorar todavía más”, señaló. Sobre el escenario que se abre tras su salida, fue contundente: “No se trata de buscar otro Messi porque no va a existir”.

Para el volante, la Selección deberá continuar su camino sin perder de vista la huella que dejó el máximo referente. En ese sentido, consideró que uno de los principales aprendizajes de su carrera fue observar cómo Messi mantuvo su sencillez a pesar de todos los logros conseguidos.

“Con todo lo que consiguió, siempre fue uno más dentro del grupo. Su manera de competir, de entrenarse, de querer ganar siempre. Eso también te marca”, explicó. Y agregó: “Para los chicos que vienen, Leo deja mucho más que estadísticas”.

Los referentes que tomarán la posta y el respaldo a Scaloni

Con la mirada puesta en el futuro de la Selección argentina, Fernández sostuvo que el liderazgo se repartirá entre varios integrantes del plantel y no recaerá necesariamente en una sola figura. Para explicar su postura, mencionó a futbolistas que ya acumulan experiencia en encuentros decisivos.

“Creo que el liderazgo no va a pasar solamente por uno. Hay muchos jugadores con experiencia, personalidad y muchos partidos importantes encima”, afirmó.

En esa línea, nombró a Emiliano Martínez, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Lautaro Martínez y Julián Álvarez como posibles referentes del grupo. Sobre las características de cada uno, destacó: “Cada uno lidera de una manera distinta”.

El propio Fernández tampoco descartó asumir un papel más importante en la conducción del equipo. “Y yo, si me toca asumir más responsabilidad, voy a tratar de hacerlo naturalmente y pensando siempre en el grupo”, aseguró.

Por último, el mediocampista se refirió a la continuidad de Lionel Scaloni y dejó en claro su postura favorable a que el entrenador siga al frente del seleccionado. “Debe seguir porque construyó muchísimo más que un equipo”, sostuvo.

En su análisis, el trabajo del técnico fue determinante para consolidar una identidad que va más allá de los resultados. “Construyó una manera de trabajar y un grupo que se siente identificado con una idea. Él sabe cómo manejar los momentos, cuándo exigir, cuándo darle tranquilidad al jugador”, concluyó.