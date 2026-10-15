Uno Santa Fe | Ovación | Conmebol

¿Por qué la Conmebol no deja que Rojo juegue la Libertadores con Estudiantes?

La Conmebol justificó que el pase de Marcos Rojo a Estudiantes no cumple con un artículo del Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de la FIFA

15 de octubre 2026 · 16:11hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
¿Por qué la Conmebol no deja que Rojo juegue la Libertadores con Estudiantes?

La Conmebol justificó que el pase de Marcos Rojo a Estudiantes de La Plata no cumple con el artículo 6.3.b del Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores (RETJ) de la FIFA. A raíz de eso, rechazó inscribirlo para jugar la semifinal de la Copa Libertadores.

Para poder inscribir a Rojo en la AFA, Estudiantes recurrió al artículo 10 del Convenio Colectivo de Trabajo N.º 557/09 y el artículo 6.4 del RETJ. Sin embargo, la máxima autoridad del fútbol sudamericano considera que no se cumplen los requisitos para invocar el artículo 6.3.

Si bien el defensor puede quedar habilitado en el torneo local gracias a este apartado, el mismo pierde validez para las competencias internacionales. La propia Conmebol elevó una consulta formal a la FIFA para constatar si el artículo 6.4 constituía una causal válida para anotar jugadores fuera de la ventana de transferencias.

En ese sentido, el organismo habría obtenido una respuesta negativa y, de esta manera, Marcos Rojo se perderá, al menos, el partido de ida de la semifinal de la Copa Libertadores ante el Flamengo de Brasil.

A través de un comunicado, Estudiantes de La Plata adelantó que recurrirá al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) para destrabar la situación del jugador y pedir una cautelar, con el objetivo de que juegue, al menos, la vuelta en Brasil.

¿Qué dice el artículo de la FIFA invocado por Conmebol?

La Conmebol rechazó habilitar a Rojo para jugar la Libertadores con Estudiantes porque afirma que no cumple con el artículo 6.3.b del RETJ. El mismo, reza lo siguiente:

Las asociaciones miembro están autorizadas excepcionalmente a inscribir jugadores fuera de los periodos de inscripción en los siguientes casos:

a) Se podrá inscribir fuera del periodo de inscripción al jugador profesional que haya rescindido unilateralmente su contrato con causa justificada, o cuyo contrato haya sido rescindido unilateralmente por su club sin causa justificada. Tras recibir la solicitud del CTI, la Secretaría General de la FIFA deberá evaluar prima facie y con urgencia si la rescisión unilateral tuvo o no causa justificada y, en función de ello, permitir o denegar la inscripción. Dicha evaluación prima facie se hará sin perjuicio de futuras decisiones del Tribunal del Fútbol sobre las consecuencias de la rescisión del contrato.

b) Se podrá inscribir con el club contratante después de que expire el periodo de inscripción respectivo, al jugador profesional cuyo contrato haya terminado de forma natural o se haya rescindido de mutuo acuerdo antes de que finalice el periodo de inscripción aplicable al club contratante.

Conmebol Marcos Rojo Estudiantes
Noticias relacionadas
inicia la fecha 34 de la primera nacional y podria definirse un finalista

Inicia la fecha 34 de la Primera Nacional y podría definirse un finalista

union debuta en la liga argentina contra bochas sc en el malvicino

Unión debuta en la Liga Argentina contra Bochas SC en el Malvicino

Marcos Rojo no fue habilitado por la Conmebol y no jugará el partido entre Estudiantes y Flamengo.

Bomba en Estudiantes: Conmebol rechazó la inscripción de Rojo y se pierde el duelo con Flamengo

Brian Fernández contó cuando fue la primera vez que consumió cocaína.

La escalofriante confesión de Brian Fernández: "Probé la cocaína a los 13 años"

Lo último

Escándalo en Paraná: una discusión en plena función de cine terminó a los golpes y con dos detenidas

Escándalo en Paraná: una discusión en plena función de cine terminó a los golpes y con dos detenidas

¿Por qué la Conmebol no deja que Rojo juegue la Libertadores con Estudiantes?

¿Por qué la Conmebol no deja que Rojo juegue la Libertadores con Estudiantes?

Unión jugará con el diario del lunes ante Riestra sabiendo que ya no puede fallar

Unión jugará con el diario del lunes ante Riestra sabiendo que ya no puede fallar

Último Momento
Escándalo en Paraná: una discusión en plena función de cine terminó a los golpes y con dos detenidas

Escándalo en Paraná: una discusión en plena función de cine terminó a los golpes y con dos detenidas

¿Por qué la Conmebol no deja que Rojo juegue la Libertadores con Estudiantes?

¿Por qué la Conmebol no deja que Rojo juegue la Libertadores con Estudiantes?

Unión jugará con el diario del lunes ante Riestra sabiendo que ya no puede fallar

Unión jugará con el diario del lunes ante Riestra sabiendo que ya no puede fallar

Inicia la fecha 34 de la Primera Nacional y podría definirse un finalista

Inicia la fecha 34 de la Primera Nacional y podría definirse un finalista

Aprueban una moratoria para multas de tránsito y del SEOM con descuentos de hasta el 50%: las faltas que quedan excluidas

Aprueban una moratoria para multas de tránsito y del SEOM con descuentos de hasta el 50%: las faltas que quedan excluidas

Ovación
Unión debuta en la Liga Argentina contra Bochas SC en el Malvicino

Unión debuta en la Liga Argentina contra Bochas SC en el Malvicino

Colón y la obligación inmediata por recuperar la contundencia

Colón y la obligación inmediata por recuperar la contundencia

Ver a Colón por LPF Play, ya tiene un costo: cuánto sale la suscripción mensual

Ver a Colón por LPF Play, ya tiene un costo: cuánto sale la suscripción mensual

Unión visita a Talleres en Córdoba con la obligación de sumar para acercarse a los playoffs

Unión visita a Talleres en Córdoba con la obligación de sumar para acercarse a los playoffs

Santa Fe tiene todo listo para recibir el Sudamericano U23 de atletismo

Santa Fe tiene todo listo para recibir el Sudamericano U23 de atletismo

Policiales
Quedó al descubierto que un preso por robo fue quien incendió tres motos en la Comisaría 8°

Quedó al descubierto que un preso por robo fue quien incendió tres motos en la Comisaría 8°

Vandalizaron a Capi en el Parque del Sur: dañaron dos figuras de la mascota de los Juegos y el mobiliario de la plaza

Vandalizaron a Capi en el Parque del Sur: dañaron dos figuras de la mascota de los Juegos y el mobiliario de la plaza

Robaron electrodomésticos e incendiaron una vivienda en Sauce Viejo: hay dos aprehendidos

Robaron electrodomésticos e incendiaron una vivienda en Sauce Viejo: hay dos aprehendidos

Atraparon a una pareja que robó herramientas de una pinturería en avenida Aristóbulo del Valle

Atraparon a una pareja que robó herramientas de una pinturería en avenida Aristóbulo del Valle

San Justo: detuvieron al presunto coautor del robo de herramientas y equipos de sonido valuados en $4 millones

San Justo: detuvieron al presunto coautor del robo de herramientas y equipos de sonido valuados en $4 millones

Escenario
El Harlem Festival convocó a más de 40.000 personas en Santa Fe

El Harlem Festival convocó a más de 40.000 personas en Santa Fe

Santa Fe vivió dos jornadas inolvidables con el Harlem Festival 2026

Santa Fe vivió dos jornadas inolvidables con el Harlem Festival 2026

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Cadena Perpetua presenta El Club de los Parecidos, el disco con el que llegará a Tribus en octubre

Cadena Perpetua presenta "El Club de los Parecidos", el disco con el que llegará a Tribus en octubre

Vanda Krai presenta Rescued Songs, un disco y libro que rescatan canciones y poemas de su historia

Vanda Krai presenta "Rescued Songs", un disco y libro que rescatan canciones y poemas de su historia