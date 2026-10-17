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Preocupación por el Dibu Martínez: sufrió un fuerte choque en la cabeza y salió en camilla

El arquero argentino protagonizó un impactante encontronazo con Jarrad Branthwaite durante el partido entre Chelsea y Everton. Recibió asistencia médica y debió ser retirado del campo.

Ovación

Por Ovación

17 de octubre 2026 · 11:36hs
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Preocupación por el Dibu Martínez: sufrió un fuerte choque en la cabeza y salió en camilla

Emiliano “Dibu” Martínez encendió las alarmas este sábado durante el encuentro entre Chelsea y Everton, luego de protagonizar un duro choque con el defensor Jarrad Branthwaite. El arquero argentino quedó tendido sobre el césped y recibió atención médica durante varios minutos. Finalmente, debió abandonar el campo de juego en camilla, en una escena que generó preocupación.

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El impactante choque que obligó a retirar al Dibu Martínez

El incidente ocurrió durante una pelota detenida a favor del Chelsea, cuando ambos futbolistas fueron a disputar el balón dentro del área. En medio de la acción, Martínez y Branthwaite impactaron fuertemente sus cabezas y cayeron al suelo.

La gravedad del golpe obligó a detener el partido para que los integrantes de los cuerpos médicos pudieran asistirlos. Sin embargo, el guardameta argentino fue quien necesitó mayores cuidados y permaneció varios minutos bajo observación sobre el terreno de juego.

Tras la intervención de los profesionales, el arquero fue retirado en camilla, una situación que generó inquietud por su estado físico. La escena tuvo como protagonista al campeón del mundo con la Selección argentina, que sufrió un fuerte impacto en una zona especialmente delicada.

Incertidumbre por el estado físico del arquero argentino

La salida de Martínez encendió las alarmas tanto en Everton como en el entorno de la Selección argentina, debido a la importancia del guardameta en ambos equipos. El episodio ocurrió en pleno desarrollo del encuentro y obligó a modificar los planes del conjunto inglés.

Por el momento, con la información disponible, no se puede confirmar el alcance de la lesión ni si el arquero sufrió alguna consecuencia adicional producto del impacto. Será fundamental conocer el parte médico para determinar su evolución y los plazos de recuperación, en caso de que sean necesarios.

La situación también genera atención en el seleccionado dirigido por Lionel Scaloni, que tiene al Dibu como una de sus piezas fundamentales. A la espera de novedades oficiales, la prioridad será evaluar su estado de salud después del fuerte golpe en la cabeza.

Dibu Martínez Chelsea Everton
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