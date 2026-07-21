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Dibu Martínez puso en duda su futuro en la Selección Argentina tras el Mundial

El arquero compartió un mensaje atravesado por el dolor de haber perdido la final del Mundial y sembró la incógnita sobre su continuidad en el seleccionado

21 de julio 2026 · 09:43hs
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Dibu Martínez puso en duda su continuidad en la Selección Argentina.

Dibu Martínez puso en duda su continuidad en la Selección Argentina.

Emiliano Martínez recibió el golpe más fuerte de toda su carrera. Una vez más, soñaba con brillar en la final del Mundial 2026 y ser el héroe de la Selección Argentina. Hizo hasta lo imposible, con atajadas a puro reflejo, pero terminó sufriendo el gol de Ferrán Torres en el complemento del alargue. En su posteo en redes sociales no hubo reproches para nadie, pero sí el desconsuelo por el bicampeonato que no pudo ser, y una duda que nadie esperaba: su futuro en la Selección Argentina.

La reflexión de Emiliano Martínez

El arquero se tomó varias horas para procesar este duro traspié futbolístico y, ya en Buenos Aires, donde en la tarde noche del lunes fue recibido por una multitud a la que no le importó el frío y la lluvia, escribió en su cuenta de Instagram un mensaje desgarrador: "Soñé que la ganábamos de vuelta, soñé en traerla a Argentina y hacer historia una vez más”.

Lejos de intentar pasar rápido de página y ya ir en busca de la revancha con el combinado nacional, el experimentado arquero sorprendió a todo el país al sembrar la incógnita en torno a su continuidad en la Mayor: “La verdad, el dolor es difícil de explicar, queda reflexionar muchas cosas y ver cómo se sigue hacia adelante y si es momento de dar un paso al costado”.

Fue una frase tan breve como contundente. Sobre todo por lo que representa Dibu Martínez en la Selección Argentina. Desde su debut oficial, el 3 de junio de 2021 en el empate 1-1 con Chile por las Eliminatorias Sudamericanas, demostró que es mucho más que un arquero notable. Para sus compañeros, entre ellos Lionel Messi, es un líder, un motivador nato, de los grandes responsables de que predomine el buen clima interno.

En el cierre de la publicación, en la que incluyó varias fotos, desde el beso a la medalla de plata hasta el llanto desconsolado por perder la Copa del Mundo, el marplatense le pidió perdón a los hinchas por no haber podido bordar la cuarta estrella en la camiseta albiceleste: “Lo siento mucho realmente. Intenté lo máximo para ayudar a mi país y a mis compañeros".

Dibu Martínez Selección Argentina Mundial
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