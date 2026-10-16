Uno Santa Fe | Ovación | Racing

Racing e Independiente, cara a cara: qué dicen los últimos 10 clásicos de Avellaneda

La Academia y el Rojo llegan a una nueva edición de uno de los duelos más convocantes del fútbol argentino con un historial reciente marcado por la paridad.

Ovación

Por Ovación

16 de octubre 2026 · 14:30hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Racing e Independiente, cara a cara: qué dicen los últimos 10 clásicos de Avellaneda

Racing e Independiente volverán a encontrarse este domingo en el Cilindro de Avellaneda, por la decimotercera fecha del Torneo Clausura. El clásico despierta una enorme expectativa y tiene un antecedente inmediato que alimenta la rivalidad: en los últimos diez enfrentamientos oficiales, ninguno logró sacar ventaja sobre el otro, con tres triunfos por lado y cuatro igualdades.

LEER MÁS: El cruce entre Ortegoza y Zelarayán en Racing-Belgrano: la historia que encendió la pelea

Un historial reciente que no marca diferencias

Los números reflejan la paridad que caracterizó a las últimas ediciones del clásico. Racing consiguió imponerse en tres oportunidades, la misma cantidad que Independiente, mientras que los otros cuatro encuentros finalizaron empatados. Un escenario que anticipa un nuevo capítulo sin un favorito claro a partir de los antecedentes recientes.

La Academia festejó en la Copa de la Liga 2022, cuando se impuso por 2-1, y también en la Liga Profesional de ese mismo año, con una victoria por 1-0. El tercer triunfo llegó en la Copa de la Liga 2024, nuevamente por la mínima diferencia, aunque en aquella ocasión el encuentro se disputó en el estadio del Rojo.

Independiente, en tanto, logró quedarse con tres clásicos que todavía permanecen en la memoria de sus hinchas. Uno de ellos fue el 1-0 correspondiente a la Liga Profesional 2021. Después llegó el contundente 2-0 en la Copa de la Liga 2023 y, más recientemente, el triunfo por 1-0 en el Apertura 2026.

Racing busca cortar una racha adversa en el Cilindro

Más allá de la igualdad general en los números, la Academia tiene una cuenta pendiente cuando juega como local frente a su eterno rival. En sus últimas tres presentaciones en el Cilindro no pudo conseguir una victoria: perdió 2-0 en 2023 y empató sin goles en las ediciones de 2024 y 2025.

El antecedente más cercano entre ambos también favorece al Rojo. En el Apertura 2026, Independiente ganó 1-0 en un partido que quedó marcado por el penal fallado por Adrián “Maravilla” Martínez, quien intentó picar la pelota y terminó enviándola por encima del travesaño.

El clásico de este domingo ofrecerá una nueva oportunidad para modificar esa tendencia. Racing intentará aprovechar su localía para volver a festejar ante su gente, mientras que Independiente buscará prolongar su buen registro reciente y dar otro golpe en una rivalidad en la que los últimos resultados no reconocen un dominador absoluto.

Así terminaron los últimos 10 clásicos de Avellaneda

  • Liga Profesional 2021: Independiente 1-0 Racing.

  • Copa de la Liga 2022: Independiente 1-2 Racing.

  • Liga Profesional 2022: Racing 1-0 Independiente.

  • Liga Profesional 2023: Independiente 1-1 Racing.

  • Copa de la Liga 2023: Racing 0-2 Independiente.

  • Copa de la Liga 2024: Independiente 0-1 Racing.

  • Liga Profesional 2024: Racing 0-0 Independiente.

  • Torneo Apertura 2025: Independiente 1-1 Racing.

  • Torneo Clausura 2025: Racing 0-0 Independiente.

  • Torneo Apertura 2026: Independiente 1-0 Racing.

El balance de los últimos diez enfrentamientos:

Racing: 3 triunfos.

Independiente: 3 triunfos.

Empates: 4.

Racing Clásico Independiente
Noticias relacionadas
rojo entreno en estudiantes a la espera de destrabar su habilitacion

Rojo entrenó en Estudiantes a la espera de destrabar su habilitación

asi se rearma colon: dos cambios obligados y una apuesta futbolistica

Así se rearma Colón: Dos cambios obligados y una apuesta futbolística

los leones y las leonas conocen sus rivales y horarios para el estreno en la pro league

Los Leones y Las Leonas conocen sus rivales y horarios para el estreno en la Pro League

claudio vivas advirtio sobre la venta de juveniles y analizo el futuro de la seleccion sin messi

Claudio Vivas advirtió sobre la venta de juveniles y analizó el futuro de la Selección sin Messi

Lo último

Así se rearma Colón: Dos cambios obligados y una apuesta futbolística

Así se rearma Colón: Dos cambios obligados y una apuesta futbolística

Pullaro abrió la subasta récord en la Belgrano: En Santa Fe al delito se lo investiga y persigue; vamos por su plata y sus bienes

Pullaro abrió la subasta récord en la Belgrano: "En Santa Fe al delito se lo investiga y persigue; vamos por su plata y sus bienes"

Los Leones y Las Leonas conocen sus rivales y horarios para el estreno en la Pro League

Los Leones y Las Leonas conocen sus rivales y horarios para el estreno en la Pro League

Último Momento
Así se rearma Colón: Dos cambios obligados y una apuesta futbolística

Así se rearma Colón: Dos cambios obligados y una apuesta futbolística

Pullaro abrió la subasta récord en la Belgrano: En Santa Fe al delito se lo investiga y persigue; vamos por su plata y sus bienes

Pullaro abrió la subasta récord en la Belgrano: "En Santa Fe al delito se lo investiga y persigue; vamos por su plata y sus bienes"

Los Leones y Las Leonas conocen sus rivales y horarios para el estreno en la Pro League

Los Leones y Las Leonas conocen sus rivales y horarios para el estreno en la Pro League

Claudio Vivas advirtió sobre la venta de juveniles y analizó el futuro de la Selección sin Messi

Claudio Vivas advirtió sobre la venta de juveniles y analizó el futuro de la Selección sin Messi

Colón encuentra en Olmedo una solución para cubrir la baja de Castet

Colón encuentra en Olmedo una solución para cubrir la baja de Castet

Ovación
Diego Placente pasó por Unión y reveló las claves para formar a los futuros talentos de la Selección

Diego Placente pasó por Unión y reveló las claves para formar a los futuros talentos de la Selección

Claudio Vivas advirtió sobre la venta de juveniles y analizó el futuro de la Selección sin Messi

Claudio Vivas advirtió sobre la venta de juveniles y analizó el futuro de la Selección sin Messi

Los Leones y Las Leonas conocen sus rivales y horarios para el estreno en la Pro League

Los Leones y Las Leonas conocen sus rivales y horarios para el estreno en la Pro League

Colotto, con la idea fija en Colón: La ventaja deportiva es lo más importante

Colotto, con la idea fija en Colón: "La ventaja deportiva es lo más importante"

Amílcar Cecotti reconoció que Unión le debe dinero: Estamos viendo cómo se acomoda

Amílcar Cecotti reconoció que Unión le debe dinero: "Estamos viendo cómo se acomoda"

Policiales
Quedó al descubierto que un preso por robo fue quien incendió tres motos en la Comisaría 8°

Quedó al descubierto que un preso por robo fue quien incendió tres motos en la Comisaría 8°

Vandalizaron a Capi en el Parque del Sur: dañaron dos figuras de la mascota de los Juegos y el mobiliario de la plaza

Vandalizaron a Capi en el Parque del Sur: dañaron dos figuras de la mascota de los Juegos y el mobiliario de la plaza

Robaron electrodomésticos e incendiaron una vivienda en Sauce Viejo: hay dos aprehendidos

Robaron electrodomésticos e incendiaron una vivienda en Sauce Viejo: hay dos aprehendidos

Atraparon a una pareja que robó herramientas de una pinturería en avenida Aristóbulo del Valle

Atraparon a una pareja que robó herramientas de una pinturería en avenida Aristóbulo del Valle

San Justo: detuvieron al presunto coautor del robo de herramientas y equipos de sonido valuados en $4 millones

San Justo: detuvieron al presunto coautor del robo de herramientas y equipos de sonido valuados en $4 millones

Escenario
El Harlem Festival convocó a más de 40.000 personas en Santa Fe

El Harlem Festival convocó a más de 40.000 personas en Santa Fe

Santa Fe vivió dos jornadas inolvidables con el Harlem Festival 2026

Santa Fe vivió dos jornadas inolvidables con el Harlem Festival 2026

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Cadena Perpetua presenta El Club de los Parecidos, el disco con el que llegará a Tribus en octubre

Cadena Perpetua presenta "El Club de los Parecidos", el disco con el que llegará a Tribus en octubre

Vanda Krai presenta Rescued Songs, un disco y libro que rescatan canciones y poemas de su historia

Vanda Krai presenta "Rescued Songs", un disco y libro que rescatan canciones y poemas de su historia