Racing e Independiente, cara a cara: qué dicen los últimos 10 clásicos de Avellaneda

La Academia y el Rojo llegan a una nueva edición de uno de los duelos más convocantes del fútbol argentino con un historial reciente marcado por la paridad.

Racing e Independiente volverán a encontrarse este domingo en el Cilindro de Avellaneda, por la decimotercera fecha del Torneo Clausura. El clásico despierta una enorme expectativa y tiene un antecedente inmediato que alimenta la rivalidad: en los últimos diez enfrentamientos oficiales, ninguno logró sacar ventaja sobre el otro, con tres triunfos por lado y cuatro igualdades.

Un historial reciente que no marca diferencias

Los números reflejan la paridad que caracterizó a las últimas ediciones del clásico. Racing consiguió imponerse en tres oportunidades, la misma cantidad que Independiente, mientras que los otros cuatro encuentros finalizaron empatados. Un escenario que anticipa un nuevo capítulo sin un favorito claro a partir de los antecedentes recientes.

La Academia festejó en la Copa de la Liga 2022, cuando se impuso por 2-1, y también en la Liga Profesional de ese mismo año, con una victoria por 1-0. El tercer triunfo llegó en la Copa de la Liga 2024, nuevamente por la mínima diferencia, aunque en aquella ocasión el encuentro se disputó en el estadio del Rojo.

Independiente, en tanto, logró quedarse con tres clásicos que todavía permanecen en la memoria de sus hinchas. Uno de ellos fue el 1-0 correspondiente a la Liga Profesional 2021. Después llegó el contundente 2-0 en la Copa de la Liga 2023 y, más recientemente, el triunfo por 1-0 en el Apertura 2026.

Racing busca cortar una racha adversa en el Cilindro

Más allá de la igualdad general en los números, la Academia tiene una cuenta pendiente cuando juega como local frente a su eterno rival. En sus últimas tres presentaciones en el Cilindro no pudo conseguir una victoria: perdió 2-0 en 2023 y empató sin goles en las ediciones de 2024 y 2025.

El antecedente más cercano entre ambos también favorece al Rojo. En el Apertura 2026, Independiente ganó 1-0 en un partido que quedó marcado por el penal fallado por Adrián “Maravilla” Martínez, quien intentó picar la pelota y terminó enviándola por encima del travesaño.

El clásico de este domingo ofrecerá una nueva oportunidad para modificar esa tendencia. Racing intentará aprovechar su localía para volver a festejar ante su gente, mientras que Independiente buscará prolongar su buen registro reciente y dar otro golpe en una rivalidad en la que los últimos resultados no reconocen un dominador absoluto.

Así terminaron los últimos 10 clásicos de Avellaneda

Liga Profesional 2021: Independiente 1-0 Racing.

Copa de la Liga 2022: Independiente 1-2 Racing.

Liga Profesional 2022: Racing 1-0 Independiente.

Liga Profesional 2023: Independiente 1-1 Racing.

Copa de la Liga 2023: Racing 0-2 Independiente.

Copa de la Liga 2024: Independiente 0-1 Racing.

Liga Profesional 2024: Racing 0-0 Independiente.

Torneo Apertura 2025: Independiente 1-1 Racing.

Torneo Clausura 2025: Racing 0-0 Independiente.

Torneo Apertura 2026: Independiente 1-0 Racing.

El balance de los últimos diez enfrentamientos:

Racing: 3 triunfos.

Independiente: 3 triunfos.

Empates: 4.