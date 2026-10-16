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Ramón Díaz negó contactos con River, pero mantiene la ilusión de volver a dirigirlo

El entrenador aseguró que nadie se comunicó con él, aunque reconoció que rechazó una propuesta de Corinthians mientras aguarda una oportunidad para regresar a Núñez.

Ovación

Por Ovación

16 de octubre 2026 · 14:21hs
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Ramón Díaz negó contactos con River, pero mantiene la ilusión de volver a dirigirlo

Ramón Díaz volvió a quedar en el centro de la escena futbolística por los rumores que lo vinculan con un posible regreso a River. Aunque su nombre aparece entre los principales candidatos para asumir como entrenador en 2027, el riojano aclaró que todavía no recibió llamados de la dirigencia. Sin embargo, dejó en evidencia que su deseo de volver al club permanece intacto.

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Ramón Díaz aclaró que todavía no hubo contactos con River

En medio de las versiones que lo señalan como una de las alternativas para conducir al equipo de Núñez, el Pelado decidió referirse públicamente a su situación y descartó que existan negociaciones en marcha. Según explicó, ni él ni su hijo Emiliano, quien integra habitualmente su equipo de trabajo, recibieron comunicaciones de parte de las autoridades del Millonario.

De esta manera, el técnico puso paños fríos a las informaciones que anticipaban un posible acuerdo para reemplazar a Leonardo Ponzio, quien se encuentra al frente del plantel de manera interina. Pese a la falta de conversaciones oficiales, sus declaraciones volvieron a alimentar la expectativa de los hinchas que imaginan una nueva etapa del histórico entrenador en la institución.

Ramón Díaz sabe lo que significa River en su trayectoria y no ocultó que estaría dispuesto a regresar cuando se presente la posibilidad. Su eventual vuelta representaría un nuevo capítulo en una relación marcada por títulos y una extensa historia compartida.

El rechazo a Corinthians y su deseo de regresar a Núñez

La señal más contundente sobre sus intenciones llegó cuando se refirió a la propuesta que recibió de Corinthians. El entrenador reconoció que decidió no avanzar con esa alternativa mientras espera que se abra una puerta en River, una decisión que expone cuáles son sus prioridades de cara al futuro profesional.

“Deseché una gran oportunidad en Corinthians esperando una oportunidad en River cuando se dé. A River siempre quiero que le vaya bien”, expresó Ramón Díaz en una entrevista con el periodista Hernán Castillo, durante el programa Y ya lo ve, y ya lo ve, emitido por Love ST.

Sus palabras se suman a las declaraciones previas de Emiliano Díaz, quien también había explicado los motivos detrás de la decisión de no aceptar el ofrecimiento del conjunto brasileño. Aunque por ahora no existen contactos formales con River, el deseo del riojano quedó expresado públicamente y mantiene abierta la expectativa sobre un posible cuarto ciclo como entrenador del club.

Ramón Díaz River dirigir
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