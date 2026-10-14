Fiorentina apunta a Santiago Beltrán y River podría recibir una cifra récord por su arquero

El club italiano estaría dispuesto a desembolsar 20 millones de dólares para incorporar al juvenil en el próximo mercado de pases. Con apenas 37 partidos oficiales en Primera.

River podría protagonizar una de las transferencias más impactantes de su historia en materia de arqueros. Según informó el medio italiano Corriere dello Sport, Fiorentina tiene en la mira a Santiago Beltrán y estaría dispuesta a ofrecer 20 millones de dólares para sumarlo en el mercado de pases del verano argentino, con vistas al inicio de la temporada europea 2027. Si la operación se concreta por ese monto, el joven guardameta podría marcar un antecedente inédito para un futbolista argentino de su puesto y edad.

Un salto al fútbol europeo con apenas 37 partidos

La posible transferencia sorprende por la velocidad con la que Beltrán se instaló en el radar internacional. El arquero, de 22 años, debutó en Primera División el 24 de enero y todavía no completó un año en la máxima categoría. Pese a su corta trayectoria, ya acumula 37 partidos oficiales y despertó el interés de un club de la Serie A italiana.

La cifra que trascendió, cercana a los 20 millones de dólares, dimensiona la consideración que habría alcanzado el futbolista. De concretarse en esos términos, la operación podría convertirse en una de las más importantes para un arquero argentino, especialmente por tratarse de un jugador tan joven y con un recorrido todavía breve en Primera.

Por ahora, el interés de Fiorentina se mantiene en el terreno de las informaciones publicadas desde Italia y no hay una transferencia confirmada. Sin embargo, la posibilidad empieza a instalar interrogantes sobre el futuro del guardameta y los pasos que dará River en el próximo mercado.

El contrato y los movimientos de River en el arco

Otro punto central es la situación contractual de Beltrán. El arquero todavía no renovó su vínculo con el club, aunque existen conversaciones para intentar llegar a un acuerdo antes de fin de año. En Núñez saben que una eventual salida al exterior obligaría a definir las condiciones de una negociación que podría representar un ingreso significativo.

En ese escenario también aparece Ezequiel Centurión, quien renovó su contrato y continúa formando parte de la estructura del plantel. Su permanencia alimenta las especulaciones sobre la planificación del puesto, aunque el futuro de Beltrán y las necesidades deportivas del equipo serán determinantes para establecer los próximos movimientos.

De cara al siguiente mercado, River podría evaluar la incorporación de un arquero de experiencia si se concreta una salida. Mientras tanto, la expectativa está puesta en la evolución del interés de Fiorentina y en las negociaciones que el club argentino mantenga para definir la continuidad contractual de una de sus jóvenes figuras.