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Rosario Central consiguió un triunfazo ante Atlético Tucumán y es líder en la Zona B

En el cierre de la jornada de sábado en el Torneo Clausura 2026, el Canalla venció 3-2 al Decano como visitante en un auténtico partidazo y sumó tres puntos imprescindibles para ubicarse en el tercer lugar del listado acumulado

17 de octubre 2026 · 22:17hs
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Rosario Central venció a Atlético Tucumán.

Rosario Central venció a Atlético Tucumán.

Rosario Central consiguió una valiosa victoria por 3-2 ante Atlético Tucumán en el estadio Monumental José Fierro y continúa como líder de la Zona B del Torneo Clausura 2026. En un encuentro cambiante y cargado de emociones, el equipo de Jorge Almirón pasó de dominar con claridad en el inicio a sufrir el empate antes del descanso, pero terminó quedándose con los tres puntos gracias a un golazo de Julián Fernández en el segundo tiempo.

Triunfazo del Canalla

El Canalla tuvo un arranque arrollador. Apenas a los tres minutos, Ángel Di María envió un centro rasante que Gastón Ávila desvió para abrir el marcador. La sorpresa fue aún mayor a los seis minutos, cuando el propio Ávila volvió a aparecer en ataque y aprovechó una mala reacción de Tomás Ingolotti para firmar el 2-0 y sellar un doblete relámpago.

Sin embargo, Atlético Tucumán reaccionó con el correr de los minutos. El conjunto dirigido por Julio César Falcioni comenzó a ganar terreno y encontró el descuento a los 37 minutos mediante un cabezazo de Alexis Canelo tras una pelota parada. Cinco minutos más tarde llegó la igualdad: Leandro Díaz filtró un pase para Luis Rodríguez, que definió con categoría frente a Jorge Broun para establecer el 2-2 antes del entretiempo.

En el complemento, el desarrollo fue mucho más equilibrado. Rosario Central tuvo situaciones para volver a adelantarse, incluida una jugada individual de Di María que terminó con un remate apenas desviado. Cuando el partido parecía encaminarse al empate, apareció Julián Fernández.

A los 80 minutos, el mediocampista tomó la pelota, avanzó entre varios rivales y sacó un potente zurdazo desde afuera del área que se clavó en el arco tucumano para marcar el 3-2 definitivo y desatar el festejo canalla.

En los minutos finales, Central administró la ventaja con inteligencia y resistió los intentos del Decano para quedarse con un triunfo clave fuera de casa.

Con esta victoria, Rosario Central se mantiene como líder de la Zona B y sigue firme en la pelea por la Tabla Anual, consolidando su candidatura en la recta final del campeonato.

Rosario Central Atlético Tucumán líder
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