El Canalla y el Guapo se enfrentarán este domingo desde las 17 en el Gigante de Arroyito, por los cuartos de final del Clausura. Los detalles de un duelo decisivo.

Rosario Central y Barracas Central protagonizarán este domingo uno de los encuentros correspondientes a los cuartos de final del Torneo Clausura 2026. Desde las 17, en el Gigante de Arroyito, el conjunto conducido por Jorge Almirón buscará hacerse fuerte ante su gente y dar otro paso hacia el título, frente a un rival que también atraviesa un buen presente futbolístico.

Cómo llegan Rosario Central y Barracas Central

El Canalla atraviesa un gran momento y acumula doce encuentros consecutivos sin conocer la derrota en el fútbol argentino. Su último traspié se produjo el 29 de agosto, cuando cayó ante Gimnasia de La Plata en condición de local.

En los octavos de final, el elenco rosarino superó por 3-1 a Gimnasia de Mendoza gracias a las conquistas de Jáminton Campaz, Enzo Copetti y Lautaro Carrera, en contra. Además, finalizó segundo en la tabla anual, apenas una unidad por debajo de Boca.

Por el lado de Barracas Central, los dirigidos por Damián Ayude consiguieron su boleto a esta instancia luego de vencer por 1-0 a Defensa y Justicia en Florencio Varela, con un gol de Norberto Briasco.

El Guapo terminó quinto en su zona, producto de siete triunfos, cinco igualdades y cuatro derrotas. Su última caída se remonta a la décima jornada del campeonato, cuando perdió frente a Independiente Rivadavia.

Las probables formaciones y los datos del encuentro

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Julián Fernández, Franco Cervi o Alan Rodríguez, Ángel Di María, Jáminton Campaz; Enzo Copetti. DT: Jorge Almirón.

Barracas Central: Marcelo Mino; Rafael Barrios, Nicolás Capraro, Yonatthan Rak, Rodrigo Insua; Esteban Rolón, Iván Tapia, Rodrigo Bogarín, Norberto Briasco, Enzo Taborda; Nicolás Orsini. DT: Damián Ayude.