San Lorenzo lo ganó en la última y se acercó a los playoffs del Clausura

San Lorenzo lo dio vuelta con un gol increíble de Facundo Gulli y marcha noveno, con 17 unidades.

San Lorenzo remontó para derrotar de forma agónica a Estudiantes por 2 a , en un partido parejo que disputaron hoy, en el estadio UNO Jorge Luis Hirschi, por la decimotercera fecha de la zona A del Torneo Clausura 2026.

El primer gol del partido fue convertido por el delantero Edwuin Cetré, a los 14 minutos y de penal, mientras que el defensor Guzmán Corujo igualó a los 43 del primer tiempo y Facundo Gulli convirtió un tanto excelente para dar vuelta el marcador en el cuarto minuto de descuento del complemento.

El triunfo deja al equipo que dirige Ruben Darío Insua en el noveno puesto del grupo A, con 17 unidades, mientras que el “Pincha” es décimo y tiene 14 puntos.

En la próxima fecha, el “Ciclón” será local ante Newell’s, el sábado 24 de octubre a las 19:15, mientras que el conjunto de Alexander Medina jugará ante Unión el lunes 26 a las 19:00, aunque tiene la cabeza puesta en el jueves 22, día en el que definirá la semifinal de la Copa Libertadores 2026 contra Flamengo de Brasil.

La primera llegada del partido fue de la visita, apenas en el segundo minuto, cuando un derechazo cruzado del delantero Rodrigo Auzmendi fue despejado por el arquero Fabricio Iacovich y le quedó a Facundo Gulli, que definió tan débil que le permitió llegar al guardameta local.

Estudiantes marcó el 1-0 en 14 minutos de la primera parte, luego de una falta sobre el defensor Tobías Palacios dentro del área, con un penal que el delantero Edwuin Cetré aprovechó con un derechazo cruzado muy potente.

San Lorenzo tuvo un acercamiento de muchísimo peligro a los 23 minutos de la primera parte, con una pelota que Facundo Farías robó en mitad de cancha, levantó la cabeza y quiso sorprender al arquero rival desde ahí: el remate dio en el travesaño.

Veinte minutos después, un centro desde la izquierda del delantero Agustín Ladstatter cayó llovido al segundo palo para el cabezazo del defensor Guzmán Corujo, que le cambió la trayectoria de forma excelente para pegar la pelota contra el poste derecho de Iacovich y poner el 1-1.

En el séptimo minuto de la segunda etapa, un centro desde la izquierda al borde del área chica le llegó a Auzmendi, que no conectó bien con la cabeza y permitió que la pelota quede en manos del guardameta del “Pincha”.

Diez minutos más tarde, con un ataque directo, Farías pinchó una pelota al punto del penal para que Auzmendi controle con el pecho, gire para ponerse de frente al arco y saque la volea, bloqueada por un defensor.

A los 21 minutos, Palacios gambeteó a dos rivales, se acomodó cerca de la medialuna del área y buscó un zurdazo con efecto al segundo palo, que se fue muy cerca de meterse por el ángulo derecho del arquero José Devecchi.

En 38 minutos, un derechazo lejano de Baltasar Rodríguez tuvo un desvió y superaba a Devecchi, que pudo retroceder sobre sus pasos y meter un buen manotazo, con el que sacó la pelota al córner.

En el cuarto minuto de descuento, y cuando la noche de La Plata parecía marcar la igualdad, Facundo Gulli recibió por derecha, se perfiló de zurdo y puso la pelota contra el ángulo derecho de Iacovich, que nada pudo hacer, para mantener con vida al equipo de Insua, que le devolvió vitalidad al club del que es hincha.

Síntesis del partido: Estudiantes 1 - 2 San Lorenzo.

Estadio: UNO Jorge Luis Hirschi.

Árbitro: Sebastián Martínez Beligoy.

VAR: Héctor Paletta.

Estudiantes: Fabricio Iacovich; Edwuin Cetré, Leandro González Pirez, Marcos Rojo, Tobías Palacios, Gastón Benedetti; Miguel Monsalve, Bautista Kociubinski, José Sosa; Joaquín Correa, Lucas Alario. DT: Alexander Medina.

San Lorenzo: José Devecchi; Guzmán Corujo, Danilo Arboleda, Emiliano Amor; Ezequiel Herrera, Nicolás Tripichio, Facundo Gulli, Teo Rodríguez Pagano; Facundo Farías; Agustín Ladstatter, Rodrigo Auzmendi. DT: Ruben Darío Insua.

Goles en el primer tiempo: 14m. Edwuin Cetré, de penal (E), 43m. Guzmán Corujo (S).

Gol en el segundo tiempo: 49m. Facundo Gulli (S).

Cambios en el segundo tiempo: 13m. Alan Salas por Agustin Ladstatter (S); 15m. Eros Mancuso por Tobías Palacios (E), Baltasar Rodríguez por José Sosa (E) y Tiago Palacios por Joaquín Correa (E), 27m. Guido Carrillo por Miguel Monsalve (E), 35m. Adolfo Gaich por Lucas Alario (E); 36m. Martín Río por Facundo Farías (S) y 42m. Gustavo Del Prete por Rodrigo Auzmendi (S).