El exjugador de Colón analiza interrumpir su préstamo en el Ciclón por las deudas salariales. Este viernes será determinante para resolver su continuidad en Boedo.

El futuro de Facundo Farías en San Lorenzo atraviesa horas de incertidumbre. El delantero santafesino analiza la posibilidad de finalizar anticipadamente su vínculo con el conjunto azulgrana ante los incumplimientos económicos y la falta de respuestas de la dirigencia. En ese contexto, el compromiso de pago asumido para este viernes podría resultar decisivo para definir los próximos pasos del futbolista.

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Farías, entre el malestar y una posible salida de San Lorenzo

La delicada situación económica e institucional que atraviesa el Ciclón comienza a generar consecuencias en la conformación de su plantel profesional. Uno de los futbolistas que podría abandonar la institución es Facundo Farías, quien desembarcó en Boedo a finales de agosto por pedido de Néstor Gorosito.

Según informó el medio partidario Pasión por el Ciclón, el atacante de 24 años estaría evaluando ponerle punto final a su estadía en San Lorenzo debido a los atrasos salariales y la ausencia de respuestas por parte de las autoridades del club.

En ese escenario, el viernes 27 de noviembre aparece como una fecha determinante. La dirigencia se comprometió a realizar un pago para reducir la deuda con los integrantes del plantel profesional.

En caso de que ese compromiso no se concrete, el futbolista surgido de las inferiores de Colón podría avanzar con las gestiones necesarias para desvincularse del conjunto azulgrana.

¿Qué pasará con el futuro del exjugador de Colón?

Farías arribó a San Lorenzo desde Estudiantes de La Plata mediante una cesión sin cargo, con una duración de un año y una opción de compra establecida en tres millones de dólares.

El acuerdo contemplaba que ambas instituciones se hicieran cargo de una parte del salario del delantero. Sin embargo, los inconvenientes para cumplir con los pagos correspondientes al Ciclón habrían generado preocupación en el entorno del santafesino.

Si finalmente decide interrumpir su préstamo, Farías podría regresar a Estudiantes de La Plata, institución propietaria de su pase, para resolver su futuro futbolístico de cara a la temporada 2027.

Por el momento, no existe una decisión definitiva y la continuidad del exdelantero sabalero dependerá de las novedades que surjan durante las próximas horas en Boedo.