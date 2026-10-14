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Santa Fe será sede de la Liga Evolución Futsal con cinco selecciones y figuras del continente

Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay jugarán del 14 al 18 de octubre en el Estadio Invencible Santa Fe, por la Zona Sur de la competencia que reúne a las categorías Sub 20 y Mayores.

Ovación

Por Ovación

14 de octubre 2026 · 10:58hs
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Santa Fe será sede de la Liga Evolución Futsal con cinco selecciones y figuras del continente

Santa Fe se prepara para recibir una competencia internacional que pondrá al futsal sudamericano en el centro de la escena. Desde este miércoles 14 hasta el domingo 18 de octubre, el Estadio Invencible será la sede de la Liga Evolución, con diez seleccionados de cinco países que buscarán quedarse con la Zona Sur y avanzar hacia la definición del título continental.

LEER MÁS: Se presentó en Santa Fe la octava edición de la Liga Evolución de Futsal

Cinco países, dos categorías y una plaza para la final

Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay serán protagonistas de un certamen que se desarrollará bajo el formato de todos contra todos, tanto en Sub 20 como en Mayores. A lo largo de cinco jornadas, cada seleccionado buscará sumar los puntos necesarios para finalizar en lo más alto de la clasificación.

El ganador de la Zona Sur tendrá luego el desafío de medirse con el vencedor de la Zona Norte, en un cruce que determinará al campeón continental. La cita representa una oportunidad para disfrutar del mejor futsal de la región y observar el presente de los equipos nacionales en sus dos categorías.

La presentación oficial se realizó este martes en el escenario santafesino y contó con la presencia de los entrenadores de Argentina, Matías Lucuix, a cargo del equipo mayor, y Damián Stazzone, responsable de la Sub 20. También participó Lucas Bolo Alemany, capitán del seleccionado principal.

Del acto formaron parte Nery Pumpido, director de Desarrollo de la CONMEBOL; Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa Fe; Juan Pablo Poletti, intendente de la ciudad, y Fabián Teplitzky, integrante de la Comisión de Futsal y Fútbol Playa de la AFA.

La historia del torneo y el desafío argentino

La competencia tendrá su octava edición dentro del calendario de la CONMEBOL. En sus primeras tres realizaciones, disputadas en 2017, 2018 y 2019, el torneo se denominó Liga Sudamericana. Tras la interrupción de dos años por la pandemia de Covid-19, regresó en 2022 con el nombre de Liga Evolución Futsal.

Argentina llega con antecedentes destacados en la Zona Sur. El seleccionado nacional se quedó con el primer puesto en cinco oportunidades: Buenos Aires 2017, Asunción 2022, Quillacollo, Bolivia, en 2023; Los Ángeles, Chile, en 2024, y Luque, Paraguay, en 2025.

Con esos antecedentes y la posibilidad de jugar en casa, el conjunto argentino buscará volver a imponerse ante sus rivales regionales. Santa Fe, por su parte, será el punto de encuentro de una semana de competencia internacional, con el futsal como protagonista y la clasificación a la instancia decisiva en juego.

Fixture

CONMEBOL Liga Evolución de Futsal

ZONA SUR

Fecha 1

Miércoles 14 de octubre

18.15 Argentina – Chile (Sub 20)

20.30 Argentina – Chile (Mayores)

– – – – – – –

Fecha 2

Jueves 15 de octubre

18.15 Bolivia – Argentina (Sub 20)

20.30 Bolivia – Argentina (Mayores)

– – – – – – –

Fecha 3

Argentina libre

– – – – – – –

Fecha 4

Sábado 17 de octubre

18.00 Uruguay – Argentina (Sub 20)

20.00 Uruguay – Argentina (Mayores)

– – – – – – –

Fecha 5

Domingo 18 de octubre

18.00 Argentina – Paraguay (Sub 20)

20.00 Argentina – Paraguay (Mayores)

Santa Fe Liga Evolución Futsal Argentina
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