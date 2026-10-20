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Se cumplen 50 años del debut de Diego Maradona en Primera: el día que comenzó la leyenda

El 20 de octubre de 1976, con apenas 15 años, Diego Armando Maradona hizo su estreno en Primera División con la camiseta de Argentinos.

Ovación

Por Ovación

20 de octubre 2026 · 09:31hs
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Se cumplen 50 años del debut de Diego Maradona en Primera: el día que comenzó la leyenda

Medio siglo después, el fútbol argentino recuerda una de las fechas más emblemáticas de su historia. El 20 de octubre de 1976, Diego Maradona debutó en Primera División con Argentinos Juniors y comenzó un recorrido extraordinario que lo llevaría a la cima del deporte mundial. Tenía apenas 15 años, 11 meses y 20 días cuando ingresó al campo de juego para disputar sus primeros minutos en la máxima categoría.

El estreno se produjo en Buenos Aires, por la octava fecha del Torneo Nacional, en un partido que terminó con victoria de Talleres de Córdoba por 1-0, gracias al gol de Luis Antonio Ludueña, conocido popularmente como el Hacha. El resultado quedó en un segundo plano frente a un acontecimiento que, con el paso del tiempo, adquiriría una dimensión histórica.

Un caño como carta de presentación para Diego Armando Maradona

El entrenador de Argentinos Juniors, Juan Carlos Montes, decidió mandar a la cancha a Maradona al comienzo del segundo tiempo, en reemplazo de Rubén Aníbal Giacobetti. El juvenil recibió la oportunidad de mostrarse en un escenario exigente, frente a futbolistas con mucha más experiencia.

Su primera intervención con la pelota no pasó inadvertida. Maradona sorprendió con un caño al defensor de Talleres Juan Domingo Cabrera, una acción que reflejó su desparpajo, su habilidad técnica y una personalidad que lo acompañaría durante toda su trayectoria.

Aquel gesto fue mucho más que una jugada aislada. El adolescente que se animó a desafiar a sus rivales sin complejos empezaba a exhibir las condiciones que, años después, lo convertirían en un futbolista irrepetible.

De La Paternal a la cima del mundo

Después de su aparición en Argentinos Juniors, Maradona construyó una carrera que lo llevó a vestir camisetas de enorme trascendencia, como las de Boca Juniors, Barcelona, Napoli, Sevilla y Newell's Old Boys. En cada etapa dejó una huella, aunque fue en el fútbol italiano y con la Selección Argentina donde alcanzó algunos de los momentos más recordados de su historia.

La consagración definitiva llegó en el Mundial de México 1986, cuando condujo al seleccionado argentino al título como capitán. Su actuación en aquella Copa del Mundo, con goles y jugadas que permanecen en la memoria colectiva, terminó de consolidar su condición de leyenda.

Cincuenta años después de aquel estreno, la historia vuelve a La Paternal y a una tarde que, en principio, parecía una más del calendario futbolístico. Argentinos perdió, pero el fútbol argentino ganó la primera aparición de un talento excepcional.

El debut de Maradona no tuvo una victoria ni una consagración inmediata. Tuvo un adolescente de 15 años, una pelota y un caño que anticipó lo que vendría. Aquel 20 de octubre de 1976 comenzó el camino de un jugador que trascendió generaciones y fronteras para convertirse en uno de los grandes símbolos del fútbol mundial.

Maradona primera argentinos
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