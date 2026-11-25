El 25 de noviembre de 2020, el mundo despedía a uno de los futbolistas más grandes de la historia. A seis años de su partida, su legado permanece intacto en el fútbol.

Hay fechas que quedan grabadas para siempre en la memoria colectiva y el 25 de noviembre de 2020 es una de ellas. Aquel día, la muerte de Diego Armando Maradona provocó una tristeza que trascendió generaciones, culturas y fronteras. Seis años después, su figura continúa presente en cada rincón del mundo donde el fútbol se vive como una verdadera pasión.

El día en que la pelota dejó de rodar

La noticia que nadie quería escuchar llegó aquel miércoles de noviembre. A los 60 años, Diego Armando Maradona y el fútbol perdía a uno de sus máximos exponentes.

La Argentina quedó sumergida en una profunda conmoción. El Gobierno decretó tres días de duelo nacional y una multitud se movilizó hacia la Casa Rosada para despedir al hombre que tantas alegrías le había regalado al pueblo argentino.

Las camisetas con el número 10, las banderas, los cantos y las lágrimas construyeron una postal que quedó marcada en la historia del país. El dolor tampoco reconoció fronteras. Desde las calles de Nápoles hasta los estadios más importantes del planeta, los homenajes se multiplicaron para recordar a quien había convertido el fútbol en una expresión artística.

Surgido futbolísticamente en Villa Fiorito, Maradona comenzó a deslumbrar con la camiseta de Argentinos Juniors, conquistó el corazón de los hinchas de Boca y llevó su talento a Europa, donde defendió los colores de Barcelona y Napoli. En el sur de Italia encontró un lugar especial. Allí se convirtió en una bandera de identidad para una ciudad que lo adoptó como propio y que todavía conserva su imagen en cada rincón.

Pero su obra maestra llegó con la camiseta argentina. En México 1986, Diego condujo a la Selección hacia su segunda estrella mundialista y protagonizó dos de los goles más emblemáticos de todos los tiempos ante Inglaterra: la Mano de Dios y el Gol del Siglo.

Seis años después, Maradona sigue siendo eterno

El calendario avanza, pero la dimensión de Maradona permanece. Su legado no necesita de aniversarios para manifestarse: está en las tribunas, en los murales, en las canciones y en las historias que se transmiten de generación en generación.

Incluso aquellos que nunca tuvieron la posibilidad de verlo jugar conocen sus gambetas, sus frases, sus celebraciones y aquella manera tan particular de defender la camiseta celeste y blanca.

Diego fue mucho más que un futbolista extraordinario. Su origen humilde, su personalidad y su identificación con el pueblo lo transformaron en un fenómeno cultural que excedió cualquier resultado deportivo.

A seis años de su muerte, la nostalgia vuelve a encontrarse con la gratitud. La tristeza por su ausencia convive con el privilegio de haber sido contemporáneos de un jugador irrepetible, capaz de despertar emociones que difícilmente puedan explicarse con palabras.

Porque Maradona no solamente dejó títulos, goles y jugadas inolvidables. También dejó una manera de sentir el fútbol.

Pasaron seis años desde aquel día en que el mundo lloró su partida. Sin embargo, mientras exista una pelota, una camiseta con el número 10 y alguien dispuesto a contar su historia, Diego seguirá jugando su propio partido contra el olvido.