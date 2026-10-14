Sosa palpitó la vuelta entre Vasco da Gama y Boca en Brasil: "Hay que salir a atacar"

El volante Santiago Sosa, expresó cuál será la clave de Vasco da Gama para sellar el boleto a la final de la Copa Sudamericana en la vuelta en Brasil ante Boca

El mediocampista Santiago Sosa, expresó cuál será la clave de Vasco da Gama para sellar el boleto a la final de la Copa Sudamericana en el partido de vuelta en Brasil contra Boca : "Tenemos que salir a jugar de igual a igual, como si estuviéramos 0-0, atacar y tratar de cerrar todo en casa".

Sosa se pronunció luego de la histórica victoria de los Camisas Negras en la Bombonera por 1-0 en el primer encuentro de la serie, donde evitó colocarse como favorito de la serie, pero se mostró con seguridad para el segundo duelo: "Nosotros queremos ganar siempre; no sé si llamarlo candidato o no; ellos son un gran equipo, con una gran historia y jugadores".

Se viene la vuelta entre Vasco da Gama y Boca

"Confiamos en lo nuestro, tenemos grandes futbolistas; queremos llegar a la final, tenemos muchas ganas de hacerlo después de mucho tiempo y confiamos en que se nos va a dar", siguió Sosa.

Además agregó detalles de cómo observó el primer encuentro de la llave que los llevará a la final: "Todavía queda un partido, ellos jugaron muy bien, tuvieron la posibilidad de jugar con un jugador más gran parte del segundo tiempo, nosotros hicimos un trabajo defensivo muy bueno".

En ese sentido, brindó un análisis del desarrollo del partido: "El primer tiempo nos plantamos de una mejor manera, en el segundo quizás fue más de ellos, obviamente tenían que salir a empatar y tratar de ganar con un jugador de más, en su cancha, todo eso pesa a la hora de jugar. No pienso que nos hayan pasado por arriba, pero fue un partido muy parejo".

Además expresó su alegría por el triunfo de visitante: "Estoy contento de haber ganado en esta cancha, con el Vasco que no competía hace un montón internacionalmente y que hayamos ganado es una alegría para nosotros y la gente que nos acompañó".

Por otro lado, reiteró el deseo que tiene el equipo de Río de Janeiro de que el segundo duelo se dé en el mítico estadio de Brasil: "Aparentemente es en el Maracaná; queremos que sea ahí, es donde nos sentimos muy cómodos; en nuestro estadio no se puede por la capacidad, porque se han vendido muchas entradas".

Por último, se desvió un poco del partido de la noche para manifestarse a favor de la "Academia", donde supo salir campeón de la Sudamericana 2024, dándole un guiño por el clásico contra Independiente: "Jugamos el sábado a la noche y el domingo voy a poder ver el clásico; quiero que gane Racing, sé que no la están pasando bien en este momento, la gente y los que están dentro del club, quiero que le vaya muy bien, que le den una alegría a los hinchas".