El Xeneize acumula seis partidos consecutivos sin recibir goles y buscará prolongar su fortaleza defensiva este domingo ante el Lobo, por los cuartos del Clausura.

Boca tendrá una doble motivación cuando reciba este domingo a Gimnasia de La Plata en la Bombonera, desde las 20.30. Además de intentar meterse entre los cuatro mejores equipos del Torneo Clausura, el conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena buscará alcanzar una marca defensiva que solamente pudo conseguir en cuatro oportunidades a lo largo de toda su historia en el fútbol.

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Boca construyó una muralla defensiva y amenaza con hacer historia

El triunfo por 2-0 frente a Independiente Rivadavia en los octavos de final le permitió al Xeneize alcanzar los 564 minutos consecutivos sin recibir goles, con seis presentaciones completas manteniendo su arco en cero.

El origen de esta seguidilla se remonta al 20 de octubre, cuando Boca derrotó por 3-1 a Vasco da Gama por la Copa Sudamericana. Desde los últimos 24 minutos de aquel compromiso, ningún rival consiguió vulnerar su defensa.

Los dirigidos por Arruabarrena encadenaron victorias por 1-0 ante Independiente, River y Defensa y Justicia, además de superar por 3-0 a Banfield en la Copa Argentina. Posteriormente, vencieron por 2-0 a Atlético Mineiro en la definición de la Sudamericana y a Independiente Rivadavia en el Clausura.

En caso de mantener nuevamente su valla invicta frente al Lobo, Boca alcanzará los siete encuentros consecutivos sin recibir tantos, un registro que solamente consiguió en 1964, 1969, 1995 y 2019.

De todos modos, todavía estará lejos de los 782 minutos de imbatibilidad que estableció en 1969.

Probables formaciones y datos del partido

En medio de un calendario exigente, el Xeneize intentará asegurar su clasificación a las semifinales antes de afrontar otro compromiso trascendental: la final de la Copa Argentina frente al Platense de Martín Palermo, prevista para el próximo miércoles en Santiago del Estero.

Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Tomás Belmonte, Santiago Ascacíbar; Tomás Aranda; Sebastián Villa y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Gimnasia: Nelson Insfrán; Alexis Steimbach, Germán Conti, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Ignacio Miramón, Mateo Seoane; Ignacio Fernández, Lucas Janson; Agustín Auzmendi y Marcelo Torres. DT: Ariel Pereyra.

El encuentro contará con el arbitraje de Darío Herrera, acompañado por Pablo González y Adrián Delbarba como asistentes. Maximiliano Macheroni será el cuarto árbitro, mientras que Germán Delfino estará a cargo del VAR y Diego Verlota del AVAR.