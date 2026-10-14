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Tresoldi, el goleador europeo que podría elegir a la Selección Argentina

El delantero de Brujas convirtió tres goles en San Siro y reconoció que podría representar a la Argentina. Tiene 22 años, madre argentina y también cuenta con opciones para jugar por Italia o Alemania.

Ovación

Por Ovación

14 de octubre 2026 · 10:25hs
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Tresoldi, el goleador europeo que podría elegir a la Selección Argentina

Nicolò Tresoldi irrumpió en la escena europea con una actuación inolvidable frente al Inter y su nombre comenzó a ganar protagonismo más allá de Bélgica. El atacante de Brujas convirtió un triplete en la victoria por 4-3 en San Siro, por la Champions League, y quedó bajo la mirada de la Selección Argentina, que ya habría iniciado contactos informales para conocer su situación.

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Tres goles ante Inter y una decisión que todavía está pendiente

El delantero de 22 años fue determinante en uno de los partidos más atractivos de la segunda jornada de la fase de liga de la Champions. Su producción goleadora volvió a poner en evidencia el crecimiento que experimenta en el fútbol europeo y alimentó las versiones sobre un posible interés de Lionel Scaloni.

Según trascendió, desde el entorno de la Selección Argentina se comunicaron informalmente con el futbolista para transmitirle que podría ser considerado en el futuro. Sin embargo, la posibilidad de vestir la camiseta albiceleste todavía no tiene una resolución.

Tresoldi nació en Italia, creció futbolísticamente en Alemania y representó al seleccionado germano en categorías juveniles. A su vez, su madre es argentina, un vínculo familiar que le abre la posibilidad de defender los colores nacionales.

Después de su actuación ante el Inter, el atacante fue consultado sobre qué país elegirá para su carrera internacional y evitó dar una respuesta definitiva. “También soy alemán y mi mamá es argentina. Ya veremos, ya veremos”, expresó, dejando en claro que el tema permanece abierto.

Un presente goleador y raíces argentinas ligadas a Boca

El rendimiento de Tresoldi explica por qué comenzó a despertar interés fuera de Bélgica. En la actual temporada acumula nueve goles en 11 partidos con Brujas, mientras que durante la campaña anterior había terminado como máximo artillero de su equipo, con 23 tantos y nueve asistencias en 58 encuentros.

Su capacidad para marcar ante rivales de primer nivel tampoco es una novedad. En la Champions League ya había conseguido convertir frente al Atlético de Madrid y al Barcelona, dos equipos que también padecieron su eficacia en el área.

Antes de llegar a Brujas, el atacante dio sus primeros pasos en Hannover y posteriormente pasó al conjunto belga en junio de 2025, en una operación que superó los ocho millones de dólares. Además, tuvo una destacada participación en el Europeo Sub-21 con Alemania, donde terminó como máximo goleador del torneo con seis conquistas en igual cantidad de partidos.

Más allá de su recorrido europeo, Tresoldi también dejó señales de su vínculo con el fútbol argentino. En una entrevista posterior a un partido contra Barcelona, contó que es hincha de Boca, mientras que su madre simpatiza por River. Incluso destacó su admiración por La Bombonera y por los futbolistas que pasaron por el estadio xeneize.

Con un presente en pleno crecimiento y tres selecciones como alternativas posibles por sus raíces y trayectoria, el delantero aparece como un nombre a seguir. La Argentina ya habría dado un primer paso para acercarse, aunque la decisión final dependerá del propio jugador.

Selección Argentina delantero
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