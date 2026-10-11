Las emotivas dedicatorias de los jugadores de la Selección Argentina para Lionel Messi: "Sin vos, nada hubiese pasado"

El plantel argentino homenajeó a Lionel Messi con una camiseta especial que lleva el número 10 y la palabra “gracias”. De Paul, Dibu Martínez, Cuti Romero y Lautaro Martínez le dejaron mensajes cargados de emoción.

La despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina sigue dejando momentos especiales. En las últimas horas, se conocieron las dedicatorias que sus compañeros le escribieron en una camiseta con el número 10 y la palabra “gracias” en el dorso, como reconocimiento a su trayectoria con la Albiceleste. Entre los mensajes sobresalieron las palabras de Rodrigo De Paul, Cristian Romero y Emiliano Martínez, quienes expresaron su admiración, cariño y agradecimiento al capitán.

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Los mensajes más emotivos para el capitán argentino

Uno de los mensajes que más se destacó fue el de Rodrigo De Paul, uno de los grandes amigos de Messi dentro del plantel. “Sin vos, nada de esto hubiese pasado. Te amo, hermano”, escribió el mediocampista, en una dedicatoria que resumió el vínculo que construyeron durante los últimos años.

Cristian “Cuti” Romero también dejó unas palabras para el rosarino: “Muchas gracias por enseñarnos a nunca darnos por vencidos y creer que todo se puede. Te amo, capitán”.

Por su parte, Emiliano “Dibu” Martínez le agradeció por el camino recorrido juntos con una frase especial: “Gracias por hacerme el mejor arquero del mundo. Te atajé con mucho corazón”.

Lisandro Martínez se sumó a los homenajes y destacó la importancia del capitán en la historia de la Selección: “Leo, gracias por cambiar la historia de nuestra selección. Viviste y peleaste hasta el final por nosotros. Te vamos a extrañar, te amo”.

Lautaro Martínez, en tanto, puso el foco en el legado futbolístico que deja Messi: “Gracias por tu legado y por hacerme mejor jugador. ¡Siempre agradecido!”.

Paredes, Tagliafico y los jóvenes también le agradecieron

Las dedicatorias continuaron con Leandro Paredes, quien le expresó su afecto al capitán con un breve pero significativo mensaje: “Gracias por hacernos tan felices, te amo”. Nicolás Tagliafico también dejó su reconocimiento: “Muchas gracias Leo por tu amor incondicional al fútbol y a esta camiseta”.

La iniciativa fue impulsada por el patrocinador que viste a la Selección Argentina e incluyó videos en los que distintos integrantes del plantel compartieron sus sensaciones sobre el capitán. En una de esas grabaciones, el Cuti Romero expresó su cariño por el rosarino: “Es una persona brillante y la verdad es que lo amo”.

Los futbolistas más jóvenes también tuvieron su espacio para destacar lo que significó compartir equipo con Messi. Franco Mastantuono, exjugador de River y actual futbolista de la Fiorentina, describió la experiencia como “un sueño”, mientras que Nicolás Paz, jugador del Como, remarcó cuánto aprendió a su lado: “Aprendí muchísimo de él y le agradezco mucho”.

De esta manera, el homenaje quedó reflejado en una camiseta que reunió palabras de gratitud, admiración y afecto. Un regalo especial para Messi, que dejó una huella profunda en sus compañeros y en la historia de la Selección Argentina.