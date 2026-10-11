Aprehendieron a cuatro vendedores de drogas de una organización de Villa Gobernador Gálvez

Este fin de semana en la ciudad de Villa Gobernador Gálvez, departamento Rosario, pesquisas antinarcóticos de la División Unidad Operativa Federal Rosario , dependiente del Departamento Federal de Investigaciones de la Policía Federal Argentina , allanaron cinco viviendas ubicadas en calles San Lorenzo y Simón Bolívar.

En el procedimiento aprehendieron a dos hombres y dos mujeres, investigados como presuntos responsables de la venta minorista de estupefacientes que funcionaron a lo largo del tiempo articulados en una organización criminal. El operativo se enmarcó en el Plan Bandera, que el Ministerio de Seguridad de la Nación lleva adelante en la provincia de Santa Fe.

Investigación por venta de drogas

La investigación comenzó en agosto último, cuando la Unidad Fiscal de Investigación de Microtráfico del Ministerio Público de la Acusación MPA requirió la intervención de la Duof Rosario para indagar sobre cinco viviendas vinculadas con la venta de drogas. Los pesquisas realizaron tareas de campo, observaciones, vigilancias encubiertas y análisis de información. Así reunieron indicios de que esos inmuebles eran utilizados para acopiar, fraccionar y vender estupefacientes. El resultado del trabajo investigativo y la colección probatoria fue informada a la Justicia, que ordenó los allanamientos a los inmuebles.

Allanamientos simultáneos

Luego de las irrupciones simultáneas que realizaron los Federales en las viviendas, aprehendieron y neutralizaron a los cuatro principales investigados, y luego comenzó la requisa generalizada de cada uno de los ambientes que componían los inmuebles, donde fueron secuestrados dosis de cocaína y de marihuana, una balanza de precisión, elementos para fraccionar la droga, doce teléfonos celulares, la llave de un vehículo, 516.600 pesos y documentación de interés para la investigación.

Microtráfico

Informaron la novedad sobre la ocurrencia del procedimiento a la Jefatura de la Unidad Fiscal de Investigación de Microtráfico del MPA. El fiscal ordenó que las cuatro personas aprehendidas sigan privadas de su libertad, que sean revisadas físicamente en Medicina Legal, e identificadas y alojadas en dependencias policiales. La atribución delictiva tuvo una calificación provisoria de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. La droga estaba en escala minorista en dosis, y además se secuestraron elementos de fraccionamiento. Por eso el hecho corresponde a la competencia provincial y se encuadra en la Ley de Microtráfico de Santa Fe N.º 14.239.