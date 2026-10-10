Aprehendieron a nueve personas por presunta venta barrial de drogas en Santa Fe

La Policía de Investigaciones (PDI) concretó seis allanamientos y aprehendió a dos mujeres y siete hombres, de entre 22 y 48 años. Secuestraron cocaína, marihuana, $589.100 en efectivo y 26 teléfonos celulares, entre otros elementos de interés para la causa.

Este fin de semana, como corolario de varios meses de investigación por la presunta venta barrial de drogas , pesquisas de la División Microtráfico de la Policía de Investigaciones (PDI) realizaron seis allanamientos en la ciudad de Santa Fe.

Como resultado de los procedimientos, fueron aprehendidas las nueve principales personas investigadas: dos mujeres y siete hombres, de entre 22 y 48 años. Durante las requisas, los investigadores secuestraron estupefacientes fraccionados para su presunta comercialización , dinero en efectivo, teléfonos celulares y otros elementos considerados de interés para la causa.

Aprehendieron a nueve personas

En los procedimientos colaboraron efectivos de grupos tácticos de distintas unidades regionales de la Policía de Santa Fe (PSF), junto con personal de las divisiones Canes Detectores, Capturas y Homicidios de la PDI.

Las nueve personas aprehendidas fueron identificadas por sus iniciales como S. E. S., de 34 años; B. M. V., de 22; G. A. S., de 25; D. O. Ñ., de 24; C. G. G., de 25; A. N. N., de 48; L. R. G., de 37; M. E. M., de 29, y L. M. P., de 43 años.

Del total, dos son mujeres y siete son hombres. Todos quedaron a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación.

Cocaína, marihuana, dinero y 26 celulares secuestrados

Durante las requisas realizadas en los inmuebles allanados, los pesquisas secuestraron 271 gramos de cocaína y 41,4 gramos de marihuana, distribuidos en envoltorios y otros formatos. También incautaron una planta de cannabis.

Entre los elementos secuestrados se encuentran:

$589.100 en efectivo .

. 26 teléfonos celulares .

. Una balanza de precisión.

Una computadora portátil.

Una cámara de videovigilancia.

Cuatro cartuchos calibre 28 para arma de fuego.

Otros elementos considerados de interés para la investigación.

Los investigadores procuran determinar el alcance de la actividad presuntamente vinculada con la venta de drogas al menudeo y establecer el grado de participación de cada una de las personas investigadas.

La causa quedó en manos de la Fiscalía de Microtráfico

Las novedades sobre los procedimientos fueron comunicadas a la Jefatura de la PDI Región I, que informó lo ocurrido al fiscal de la Unidad Fiscal de Investigación de Microtráfico del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El representante del Ministerio Público ordenó que los nueve aprehendidos continuaran privados de su libertad, fueran examinados por personal de Medicina Legal, identificados y alojados en dependencias policiales de Orden Público.

La calificación legal provisoria de la causa es tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, en el marco de la Ley Provincial de Microtráfico N.º 14.239.

La investigación continúa para establecer las responsabilidades penales correspondientes.