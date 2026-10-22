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Aprehendieron a seis personas por una tentativa de homicidio, un atraco millonario y balaceras en el norte de la ciudad

El operativo con cinco allanamientos fue el corolario de tres investigaciones paralelas ejecutadas durante varias semanas por delitos cometidos y denunciados en los barrios del extremo noroeste capitalino en los dos últimos meses. Además de las personas investigadas y detenidas, la PDI secuestró dos pistolas, municiones, un kit Roni y una moto robada.

Juan Trento

Por Juan Trento

22 de octubre 2026 · 09:27hs
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Aprehendieron a seis personas por una tentativa de homicidio

Aprehendieron a seis personas por una tentativa de homicidio, un atraco millonario y balaceras en el norte de la ciudad

En las últimas horas, en el norte de la ciudad de Santa Fe y como corolario de la investigación de varios delitos graves, pesquisas de la Policía de Investigaciones (PDI) ejecutaron cinco allanamientos simultáneos en viviendas de calle Chaco al 6.300 y al 6.400, Santa Cruz al 6.400 y San Valdivieso al 6.600.

Los procedimientos se inscriben en tres investigaciones por hechos ocurridos en septiembre en la capital provincial. El despliegue estuvo a cargo del Departamento Operativo de Investigación Región I de la PDI. Contó con el apoyo de pesquisas de la División Homicidios y de Delitos Especiales, y de grupos tácticos de irrupción.

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Aprehendidos

Como resultado de los allanamientos, cinco personas quedaron detenidas por orden fiscal: M. A. Q., de 25 años; T. G. A., de 19; U. A. A., de 22; C. A. A., de 36, y E. G. A., de 36. Además, los pesquisas aprehendieron a R. A. A., un jubilado de 73 años.

En las viviendas allanadas, los pesquisas secuestraron una pistola calibre 9 milímetros, una pistola Bersa calibre .22, cargadores y cartuchos de distintos calibres. También secuestraron un kit Roni, un armazón que transforma una pistola en un arma con forma de subametralladora corta. Completaron el secuestro cinco teléfonos celulares, prendas de vestir, dos cascos, partes de una Honda Wave y una motocicleta Corven Energy 110 con pedido de secuestro vigente.

Las tres causas

Los fiscales del Ministerio Público de la Acusación MPA Andrés Marchi, Guillermo Persello y María Gabriela Arri ordenaron los allanamientos. Cada uno está a cargo de una de las tres investigaciones. La primera investigación es por la tentativa de homicidio de un muchacho que fue identificado como Leonel Agustín Luto de 26 años, quien fue atacado a balazos y resultó herido el 26 de septiembre después de las 16:30 en la esquina de Pedro de Mendoza y Hermanos Figueroa.

La segunda corresponde al asalto del 28 de septiembre. Ese día, dos delincuentes interceptaron a una mujer y le robaron una mochila con una importante suma de dinero en el barrio Yapeyú. La tercera investigación comenzó por reiteradas denuncias de disparos y amenazas durante septiembre en los barrios del extremo noroeste capitalino.

Atribución delictiva

Informaron la novedad sobre la ocurrencia de los procedimientos a la Jefatura de la Policía de Investigaciones PDI, y éstos hicieron lo propio con los fiscales del MPA a cargo de las investigaciones. Los fiscales ordenaron que los cinco detenidos y el hombre aprehendido siguieran privados de su libertad, que fueran llevados y revisados físicamente en Medicina Legal, y que fueran identificados y alojados en dependencias policiales de Orden Público. La atribución delictiva tuvo una calificación provisoria de tentativa de homicidio, robo calificado, abuso de armas y amenazas, según la causa en la que esté involucrado cada uno.

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