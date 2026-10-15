Siete allanamientos en Varadero Sarsotti terminaron con el secuestraron drogas y celulares

Los operativos se desplegaron en el marco de una investigación por amenazas calificadas, extorsión y abuso de armas. Los procedimientos estuvieron a cargo de la Policía de Investigaciones, con apoyo del Grupo de Operaciones Tácticas

Siete operativos policiales se realizaron en el barrio Varadero Sarsotti por amenazas y extorsión.

Este jueves por la mañana, con las primeras luces del amanecer, efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) llevaron adelante siete allanamientos simultáneos en distintos inmuebles del barrio Varadero Sarsotti , ubicado en el extremo suroeste de la ciudad de Santa Fe.

Los procedimientos fueron el resultado de una investigación de varias semanas por los delitos de amenazas calificadas, extorsión y abuso de armas . Las medidas comenzaron alrededor de las 6.30 y contaron con la participación de efectivos especializados en irrupciones del Grupo de Operaciones Tácticas (GOT) .

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Secuestraron drogas y celulares

Los agentes del GOT ingresaron de manera simultánea en los inmuebles y comenzaron con las requisas correspondientes. Durante los procedimientos, secuestraron teléfonos celulares y dosis de marihuana fraccionadas y acondicionadas para la venta y el consumo.

Los elementos incautados quedaron a disposición de las autoridades judiciales, en el marco de la investigación que busca esclarecer los hechos denunciados.

Cadena de custodia

Tras los procedimientos, los efectivos informaron sobre los allanamientos y el secuestro de estupefacientes a la Jefatura de la Policía de Investigaciones (PDI).

A su vez, las autoridades policiales comunicaron las novedades al juzgado de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación (MPA), que dispuso continuar con la ejecución de las medidas y garantizar la correspondiente cadena de custodia de los estupefacientes y de los demás elementos secuestrados.