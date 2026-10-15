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Siete allanamientos en Varadero Sarsotti terminaron con el secuestraron drogas y celulares

Los operativos se desplegaron en el marco de una investigación por amenazas calificadas, extorsión y abuso de armas. Los procedimientos estuvieron a cargo de la Policía de Investigaciones, con apoyo del Grupo de Operaciones Tácticas

Juan Trento

Por Juan Trento

15 de octubre 2026 · 10:32hs
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Siete operativos policiales se realizaron en el barrio Varadero Sarsotti por amenazas y extorsión.

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Siete operativos policiales se realizaron en el barrio Varadero Sarsotti por amenazas y extorsión.

Este jueves por la mañana, con las primeras luces del amanecer, efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) llevaron adelante siete allanamientos simultáneos en distintos inmuebles del barrio Varadero Sarsotti, ubicado en el extremo suroeste de la ciudad de Santa Fe.

Los procedimientos fueron el resultado de una investigación de varias semanas por los delitos de amenazas calificadas, extorsión y abuso de armas. Las medidas comenzaron alrededor de las 6.30 y contaron con la participación de efectivos especializados en irrupciones del Grupo de Operaciones Tácticas (GOT).

Secuestraron drogas y celulares

Los agentes del GOT ingresaron de manera simultánea en los inmuebles y comenzaron con las requisas correspondientes. Durante los procedimientos, secuestraron teléfonos celulares y dosis de marihuana fraccionadas y acondicionadas para la venta y el consumo.

Los elementos incautados quedaron a disposición de las autoridades judiciales, en el marco de la investigación que busca esclarecer los hechos denunciados.

Cadena de custodia

Tras los procedimientos, los efectivos informaron sobre los allanamientos y el secuestro de estupefacientes a la Jefatura de la Policía de Investigaciones (PDI).

A su vez, las autoridades policiales comunicaron las novedades al juzgado de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación (MPA), que dispuso continuar con la ejecución de las medidas y garantizar la correspondiente cadena de custodia de los estupefacientes y de los demás elementos secuestrados.

allanamientos Varadero Sarsotti drogas
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